'Arne Slot is groot bewonderaar en meldt zich in 2025 opnieuw bij Feyenoord'

Arne Slot blijft interesse houden in Quinten Timber, zo meldt de Italiaanse Rudy Galetti, die verbonden is aan onder meer TEAMtalk en Sky Sports woensdag. Slot wilde de middenvelder van Feyenoord eerder dit jaar al naar Liverpool halen, al kwam een transfer nooit van de grond.

In april van dit jaar kwamen al geluiden naar buiten dat Slot Timber mee wilde nemen naar Liverpool. Uiteindelijk richtte de Nederlandse manager zich op het binnenhalen van Martin Zubimendi, maar de middenvelder speelt nu nog steeds bij Real Sociedad.

Galetti schrijft dat Slot een groot bewonderaar is van Timber, die de manager van Liverpool twee seizoenen meemaakte bij Feyenoord. Slot is met name gecharmeerd van de veelzijdigheid van de drievoudig international van Oranje.

Er werd daadwerkelijk gesproken met het management van de Feyenoorder. Timber begon echter aan zijn derde seizoen in De Kuip. Hij staat nog steeds hoog op het lijstje van Liverpool, dat weet dat andere clubs hem ook scherp in de gaten houden.

Liverpool hoopt dat Feyenoord niet de hoofdprijs zal vragen voor Timber, die nog een kleine twee jaar vastligt in Rotterdam. Transfermarkt schat de waarde van de controleur momenteel in op 28 miljoen euro.

Galetti verwacht dat Liverpool pas na afloop van dit seizoen concreet zal worden voor Timber. De sportjournalist sluit echter niet uit dat Slot zich al in januari zal melden bij Dennis te Kloese, technisch directeur van Feyenoord.

Timber staat inmiddels op 81 wedstrijden voor Feyenoord. In die reeks scoorde hij dertien keer en was hij eveneens dertien keer de aangever. Timber veroverde met Feyenoord de landstitel, de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.