Arne Slot is dag en nacht met Feyenoord bezig: ‘Je wordt gek van die man!’

Dennis te Kloese is in De Beslissers-podcast van FC Afkicken lovend over de manier van werken van Arne Slot. De algemeen directeur van Feyenoord wordt weleens gek van de perfectionistisch ingestelde trainer, maar ziet aan de andere kant dat Slot spelers daadwerkelijk beter kan maken.

"Slot is echt een denker", begint Te Kloese aan zijn analyse over de trainer van Feyenoord. "Soms zeg ik wel eens: ‘Even rustig aan, je kan ook te veel denken.' Alles wat hem zou kunnen overkomen, heeft hij geanalyseerd, bedacht en besproken."

Die werkwijze kan het Slot weleens onnodig moeilijk maken, zo oordeelt Te Kloese. "Aan de andere kant is hij daardoor altijd goed voorbereid", benadrukt de Feyenoord-directeur, die altijd open communiceert met Slot. "Hij kan daar hopelijk vertrouwen uit putten."

"Aan de andere kant is voetbal natuurlijk wel een door resultaat gedreven wereld, dat weten we natuurlijk allemaal.” Feyenoord is uitgeschakeld in de Europa League, maar staat wel in de finale van de TOTO KNVB Beker. Daarnaast koersen de Rotterdammers af op plek twee, wat goed is voor een Champions League-ticket.

Te Kloese gaat ook in op de vraag waarin hij qua karakter lijkt op Slot. "We zijn harde werkers. Hij steekt er zo veel tijd in, dat is ongelofelijk. Ik heb ook weleens trainers meegemaakt waar de telefoon om twaalf uur gewoon uit ging. Bij hem gaat hij dan juist aan, je wordt gek van die man!”

De 49-jarige Te Kloese is eigenlijk toe aan een rustiger leven. “Ja, maar dat krijg je bij hem niet. Dus dat heb ik nog even uitgesteld!", aldus de algemeen directeur van Feyenoord met een kwinkslag.

"Maar Slot is echt heel talentvol en goed. Het is geen toeval dat spelers elke keer beter worden onder zijn leiding en het elftal goed speelt", besluit Te Kloese met een lofzang op de coach die Feyenoord vorig seizoen kampioen maakte.

