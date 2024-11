Arne Slot dolt na vierklapper Liverpool met Micah Richards: 'Wil je het eerlijke antwoord?'

Arne Slot kwam dinsdag na de 4-0 zege van Liverpool op Bayer Leverkusen in de Champions League in een hilarisch onderonsje terecht bij CBS Sports. Micah Richards hoopte dat de Nederlandse coach hem als favoriete analist zou aanwijzen, maar de goedlachse oud-verdediger kwam van een koude kermis thuis.

''Ik vraag altijd aan de gast wie zijn favoriet is en of hij het programma kent. En dat soort dingen. Ik geniet van Liverpool dit seizoen en wat jij doet als manager. Dus ik zou graag willen weten wat uw favoriet is van deze show?'', hoopt Richards dat Slot zijn naam zou noemen.

''Wil je een eerlijk antwoord?'', vraagt Slot direct. ''Nee'', antwoordt Richards al lachend. ''Dat is natuurlijk Kate'', doelt de Liverpool-manager op presentatrice Kate Abdo, waarna er daverend gelach klinkt in de studio. ''Hartelijk dank, dat waardeer ik ten zeerste'', is Abdo gevleid door de opmerking van Slot.

''Maar als ik tussen de drie mannen moet kiezen, dan zou mijn persvoorlichter Tony waarschijnlijk zeggen dat ik voor iemand van Liverpool moet gaan. Maar ik kom uit een tijd waarin ik heel veel naar Dennis Bergkamp heb gekeken, samen met Thierry Henry.''

Carragher en Richards laten al lachend hun teleurstelling blijken, terwijl er een glimlach verschijnt op het gezicht van Henry. ''Bedankt, coach. Hartelijk bedankt'', aldus de voormalig topschutter van Arsenal en Frankrijk.

Liverpool maakte dinsdagavond veel indruk tegen Leverkusen, dat Anfield met een kansloze 4-0 nederlaag verliet. Een hard gelag voor Xabi Alonso, die werd getipt om Jürgen Klopp op te volgen bij Liverpool, maar daarvoor paste en vervolgens zag dat Slot werd aangesteld.

Slot heeft nu veertien van zijn eerste zestien duels als manager van Liverpool gewonnen. Hij doet het wat betreft beter dan José Mourinho en Carlo Ancelotti, die bij Chelsea ooit begonnen met dertien zeges in de eerste zestien wedstrijden.