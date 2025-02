Arne Slot doet een 'Louis van Gaaltje' na zege van Liverpool: 'Is dat Engels?'

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Arne Slot, die zich donderdagavond even vergiste tijdens de persconferentie van Liverpool.

De trainer van the Reds was in zijn nopjes met het bereiken van de EFL Cup-finale ten koste van Tottenham Hotspur. The Spurs werden op Anfield met 4-0 aan de kant gezet, waardoor Liverpool zich op 16 maart mag melden op Wembley voor de eindstrijd. Daarin is Newcastle United de tegenstander.

Slot werd tijdens de persconferentie gevraagd naar de indrukwekkende optredens van Cody Gakpo, die donderdagavond ook weer scoorde. “Cody is bezig aan een speciaal seizoen, maar tijdens de tweede seizoenshelft van vorig jaar deed hij het ook heel goed, net als op het EK.”

“Dus het komt niet uit de lucht vallen.” Die laatste zin vertaalde Slot letterlijk naar het Engels. De trainer begon direct te twijfelen. “So it doesn’t come falling out of the sky”, aldus de trainer, die vervolgens naar de persvoorlichter keek. “Is dat Engels?” Slot kon er gelukkig zelf om lachen.