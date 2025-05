'Arne Slot is daar een meester in. Daar let ik al op sinds zijn tijd bij Feyenoord'

Arne Slot stond zondag met de Engelse kampioenstrofee in zijn handen. Zijn Liverpool kroonde zich eind april al tot kampioen van Engeland na een eclatante 5-1 zege op Tottenham Hotspur.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt de manier van werken en doen van Slot tegen het licht gehouden. Presentator Michel van Egmond constateert dat de trainer soms op slimme wijze met de eer strijkt.

''Hij is er een meester in om zichzelf te complimenteren. Op een hele subtiele manier'', concludeert Van Egmond na het eerste jaar van de Nederlandse manager bij Liverpool. ''Daar let ik al op sinds zijn tijd bij Feyenoord.''

René van der Gijp snapt heel goed waar Van Egmond op doelt. ''Hij is niet te beroerd om te zeggen dat een tactische omzetting in de rust tot een verdiende overwinning heeft geleid.''

''Het is niet zoals Louis van Gaal die zegt: 'Ik ben de beste'. Maar hij doet het heel subtiel'', herhaalt Van Egmond vervolgens zijn zienswijze over de succesvolle manager van Liverpool.

Wim Kieft snapt wel dat er duizend meningen bestaan over Slot, nu hij Liverpool in zijn debuutjaar als manager naar de twintigste landstitel in de clubhistorie heeft geleid. The Reds staan hierdoor op gelijke hoogte met Manchester United wat betreft kampioenschappen.

''Hij kan er zelf niet zoveel aan doen. Dat hij zo verheerlijkt wordt en op een voetstuk gezet'', neemt Kieft de Liverpool-trainer enigszins in bescherming.