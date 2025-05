Deze zomer zal er voor het eerst een WK voor clubs georganiseerd worden met 32 teams. Veel grote clubs zoals Real Madrid, Paris Saint-Germain en Manchester City zullen aanwezig zijn. De grote afwezige is Premier League-kampioen Liverpool. In een interview met De Telegraaf wordt Liverpool-manager Arne Slot gevraagd naar het toernooi, dat op 14 juni begint.

Criticasters klagen over het te drukke schema waar de absolute topteams mee te maken krijgen. Naast dit toernooi is er ook nog een interlandperiode, waardoor spelers amper rust krijgen tot het begin van volgend seizoen. Slot kan zich vinden in die kritiek.

“Iedereen heeft zijn mening erover en ik denk dat de meeste mensen die in het profvoetbal werkzaam zijn dezelfde mening hebben en dit misschien één toernooi te veel vinden.” Toch wil de oefenmeester het niet helemaal negatief benaderen. “Als dat wereldkampioenschap voor clubs straks bezig is, krijgen we misschien allemaal het gevoel dat we eraan willen deelnemen omdat het een prachtig podium is.”

Daarom twijfelt de Bergentheimer ook over de vraag of het toernooi niet teveel wordt voor de spelers. “Misschien is het beter om de vraag na het toernooi te beantwoorden. Op dit moment zullen acht van de tien mensen in de voetbalindustrie zeggen dat het niet nodig is om nóg een toernooi te organiseren voor spelers die al een ongelooflijk lang seizoen achter de rug hebben. Misschien zeggen wel tien van de tien mensen dat.”

Slot zijn spelers hebben dit seizoen aan vier toernooien meegedaan en ook nog interlands gespeeld. Na de Premier League en interlandperiode hebben zij dan ook vakantie, maar voor de spelers die naar het WK gaan is dat dus niet het geval. Slot kan zich dan ook verplaatsen in collega's Enzo Maresca (Chelsea) en Pep Guardiola (Man City).

“Ik denk dat het niet gezond is voor spelers om maar één week vrij te zijn, dan het WK voor clubs te spelen, weer één week vrij te zijn en dan aan een heel jaar Premier League-voetbal te beginnen”, aldus Slot. “Dat kan gewoon niet goed zijn voor de gezondheid van een speler als het gaat om het hele seizoen beschikbaar te kunnen zijn voor je club.”

Liverpool heeft nog drie wedstrijden te gaan in de Premier League. De druk is er echter al vanaf, aangezien de club op zondag 27 mei tegen Tottenham Hotspur kampioen is geworden. Aankomende zondag komt de nummer twee Arsenal op bezoek op Anfield.