Arne Slot benoemt aan welke speler Feyenoord behoefte heeft in de winter

Arne Slot kan nog niet met zekerheid zeggen dat Feyenoord zich gaat roeren op de transfermarkt deze winter. De Rotterdammers missen door de Azië Cup en de Afrika Cup liefst vier spelers bij het begin van het nieuwe jaar. Slot en technisch directeur Dennis te Kloese willen echter alleen toeslaan als het meteen een aanwinst is.

Hans Kraay junior vraagt na de gewonnen bekerwedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) of Slot niet jaloers is op PSV, waar ze met Noa Lang, Hirving Lozano en Johan Bakayoko drie buitenspelers hebben die en behoorlijk niveau aantikken dit seizoen. "Ik weet niet of ik moet gaan vergelijken met PSV", aldus Slot bij ESPN.

"Dat is het verschil tussen spelers die bij Napoli, Club Brugge, AC Milan en Barcelona vandaan komen en spelers die van een lager niveau komen. Die hebben tijd nodig om zich te ontwikkelen. Dat is bij ons eigenlijk altijd aan de orde."

Kenneth Perez haalde even voor het interview Calvin Stengs als voorbeeld aan. Volgens de Deense analist laat de buitenspeler annex aanvallende middenvelder zich te weinig zien in de grote wedstrijden dit seizoen.

"Kenneth zegt dat wij Calvin Stengs gekocht hebben om in de grote wedstrijden op te staan, maar dan moet je spelers van vijftien miljoen kopen die compleet andere salarissen vragen. Wij hebben Calvin gehaald om zo goed mogelijk voor de dag te komen in de competitie en de Champions League."

"Hij komt van Antwerp, waar ze überhaupt geen Europees voetbal speelden dat seizoen. We hopen dat hij zich dusdanig gaat ontwikkelen dat hij straks wel beslissend gaat zijn in de topwedstrijden. Wij hebben jongens die daar naartoe groeien. Die kopen wij niet."

De kans is bijzonder groot dat Alireza Jahanbakhsh (Iran), Ayase Ueda (Japan), Yankuba Minteh (Gambia) en Ramiz Zerrouki (Algerije) er bij de hervatting van de Eredivisie, in de tweede week van januari, niet bij zijn. "Achterin en op het middenveld kunnen we het redelijk opvangen. Voorin hebben we ook veel keuze", aldus Slot, die nog geen versterking(en) wil beloven.

"De wintermarkt is vaak lastig om spelers te kopen. Ik denk dat wij alleen behoefte hebben aan een speler die ons direct flink kan helpen en niet een speler die goed genoeg is om bij Feyenoord te spelen en een half jaar nodig heeft om zich door te ontwikkelen. De afgelopen jaren is duidelijk geworden of wij in staat zijn om een speler van dat kaliber te halen. Ik ben heel benieuwd of we dat nu wel gaan doen."

De voorkeur van Slot gaat niet uit naar een twijfelgeval. "Tenzij we blessures krijgen. Als je een speler wil halen die aan de bovenkant van de Eredivisie het verschil maakt, weet je wat voor bedragen je kwijt bent aan transfersommen en salarissen. Daar ligt bij ons de crux. Maar we moeten onze ogen en oren wel open houden."

