Arne Slot baalt na nederlaag; Spaanse media lovend over Feyenoord

Donderdag, 5 oktober 2023 om 00:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:16

Feyenoord heeft een uitstekende indruk achtergelaten in Spanje. De Rotterdammers gingen woensdagavond strijdend ten onder tegen Atlético Madrid (3-2), zo zagen ook Spaanse media. Arne Slot gaf na afloop aan te balen van de nederlaag van Feyenoord, maar was tegelijkertijd ook trots op zijn ploeg.

“Het Metropolitano was aan het bidden voor het einde van de wedstrijd'', schrijft Marca. ''Als de Champions League een rollercoaster is, ging Atlético van de helling af. Feyenoord deed wat het goed kan, gaatjes zoeken in de bij elkaar geraapte defensie van Atleti. De 2-2 van Grizi was een oneerlijke weergave van de eerste 45 minuten.”

De uitsupporters van Feyenoord kunnen rekenen op lof van de krant AS. “De 3.500 fans van Feyenoord vulden het Metropolitano met decibellen en reflecteerden daarmee het Feyenoord dat brutaal en moedig voor de dag kwam. Met de borst vooruit werd er chaos gezaaid. Atleti werd onmiddellijk begraven. Paixão bracht de samba, Stengs de balans.”

Mundo Deportivo is dezelfde mening toegedaan. “Ja, Feyenoord was beter, verdiende om te winnen, creëerde tweemaal zoveel kansen als Atlético Madrid, verraste iedereen met hun snelheid. Maar de realiteit is dat deze wedstrijd voor Atleti in het teken stond van overleven. Het team van Slot zal zich wel afvragen hoe ze deze wedstrijd hebben verloren. Ze speelden gewaagd en zetten gezamenlijk druk als een roedel wolven. Feyenoord speelde in de zesde versnelling, terwijl Atlético bleef hangen in versnelling drie.''

Reactie Slot

Arne Slot zag eveneens dat Feyenoord vergat zichzelf te belonen op bezoek bij Atlético. “Op dit moment overheerst nog de pijn van de nederlaag’’, vertelde hij tegenover Ziggo Sport. “Als je straks gaat reflecteren op hoe we ons hier gepresenteerd hebben, kunnen we daar met trots op terugkijken.”

“We waren goed aan de bal, ik ben heel tevreden hoe we vanuit voetbal tot kansen kwamen. Maar we hebben ook een les gehad dat, ook al ben je misschien beter aan de bal, de wedstrijd in de zestien wordt beslist.’’

Slot zag dat zijn ploeg tot de laatste minuut van de wedstrijd aandrong. “Normaal gesproken zou ik thuis de tv uitzetten als Atlético tien minuten voor tijd op voorsprong staat, dan is het kansloos. Maar we hebben nog kansen gekregen. Ik heb me wel weer verbaasd over hoe de spelers van Atlético zo rustig voor hun doel bleven verdedigen.’’