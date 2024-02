Armenteros voegt zich bij City Group en tekent voor elfde club in carrière

Samuel Armenteros heeft een nieuwe club gevonden. De 33-jarige Zweed heeft tot eind december 2024 getekend bij het Chinese Shenzhen Peng City FC, dat onderdeel is van de City Football Group. Bij zijn nieuwe club gaat Armenteros spelen met rugnummer 9 in de Chinese Super League.

Zijn transfer naar China betekent direct het einde van slechts een half jaar Saudi-Arabië. Armenteros liet Heracles Almelo halverwege augustus transfervrij achter zich voor een avontuur in het Midden-Oosten. In totaal speelde de linkspoot zestien officiële wedstrijden voor Al-Kholood, waarin hij twee keer wist te scoren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Armenteros verlaat het tweede niveau van Saudi-Arabië voor het hoogste niveau van China. Bij SZ Peng City wordt de tweevoudig international van Zweden onderdeel van de City Football Group. Armenteros moet de Chinese club van ervaring en goals voorzien.

De in het Verenigd Koninkrijk gevestigde holding heeft aandelen in voetbalclubs in diverse landen, waaronder dus China. Ook onder meer Manchester City, New York City, Girona FC, Troyes AC en Lommel SK vallen onder de Engelse holding.

Armenteros vergaarde tijdens zijn loopbaan meer bekendheid in Nederland dan in zijn geboorteland. Op jonge leeftijd haalde sc Heerenveen hem naar het Abe Lenstra Stadion toe. In Friesland wist Armenteros echter niet door te breken, waarna hij de overstap maakte naar Heracles.

Daar zou hij uiteindelijk in drie verschillende periodes spelen. In 188 officiële wedstrijden namens de club uit Almelo was Armenteros goed voor 71 doelpunten en 26 assists. Vorig seizoen had de spits een belangrijke rol tijdens het kampioensjaar in de Keuken Kampioen Divisie.

Verder speelde Armenteros voor RSC Anderlecht, Feyenoord, Willem II, Qarabag FK, Benevento, Portland Timbers, Crotone en Fujairah SC. In zijn geboorteland Zweden speelde de aanvalsleider geen enkele wedstrijd in het betaald voetbal.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties