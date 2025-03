Argentinië plaatst zich zonder zelf te spelen voor het WK 2026

Argentinië heeft zich gekwalificeerd voor het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Daarvoor hoefde de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni niet eens actie te komen, want Bolivia morste op meer dan 4.000 meter hoogte punten in eigen land tegen Uruguay: 0-0. Door het puntenverlies van de Bolivianen is Argentinië, dat in de nacht van dinsdag op woensdag zelf tegen Brazilië speelt, niet meer te achterhalen.

Bolivia - Uruguay 0-0

Het Zuid-Amerikaanse kwalificatieduel was voor de toeschouwers bepaald geen lust voor het oog. Bondscoach Marcelo Bielsa koos er bovendien voor om de Uruguayaanse sterren op de bank te houden. Onder meer Ronald Araújo (FC Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) en Darwin Núñez (Liverpool) begonnen als wissel.

Bolivia was vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij en het mocht een klein wonder genoemd worden dat het land niet scoorde. Door het puntenverlies tegen Uruguay is koploper Argentinië in ieder geval niet meer te achterhalen voor Bolivia.

Zelf bezetten de Bolivianen de zevende plek op de ranglijst met 14 punten. Uruguay staat vierde met 21 punten, terwijl Argentinië al 28 punten heeft. Ecuador bezet de tweede plek met 22 punten; Brazilië besluit de top drie met 21 punten.