Argentinië luistert afscheid Di María op met klinkende zege op buurland Chili

Argentinië kan terugkijken op een prima hervatting van de WK-kwalificatie. In het eerste duel sinds de gewonnen Copa América-finale van juli zette la Albiceleste buurland Chili eenvoudig opzij: 3-0. Alexis Mac Allister, Julián Alvarez en Paulo Dybala tekenden voor de doelpuntenproductie in Estadio Mâs Monumental. Angel Di María, die onlangs afzwaaide als international, nam afscheid van het publiek.

Alles klopte voor Di María op die dag in juli. Een gewonnen finale én een Man of the Match-verkiezing: de omstandigheden konden niet beter zijn om het interlandvoetbal na 145 optredens vaarwel te zwaaien.

Di María werd vrijdagnacht uitgebreid bedankt voor zijn diensten. Het publiek trakteerde de routinier op een regen van applaus toen hij voor het duel het veld op kwam met zijn familie.

Vervolgens zag Di María vanaf de tribune hoe ‘zijn’ Argentinië geen kind had aan de bezoekers uit Chili. Vlak na rust opende de ploeg van Lionel Scaloni de score: Alexis Mac Allister schoot hard en laag raak na een slim overstapje van collega Lautaro Martínez.

Het duurde wel even voordat Argentinië de marge wist te verdubbelen. Vijf minuten voor tijd was Alvarez de man die het deed.

Na goed druk zetten van Enzo Fernández belandde de bal bij Giovani Lo Celso, die afgaf op de kersverse Atlético Madrid-aankoop. Alvarez legde klaar voor zijn zwakkere linker en haalde verwoestend uit: 2-0, en geen kans voor Chileense doelman Gabriel Arias.

Het was de mooiste van de avond, waarop er nog eentje bij zou komen. Invaller Dybala schoot in de extra tijd laag raak via een Chileens been.

Argentinië, waar Lionel Messi nog altijd ontbrak met een blessure, nestelt zich zo steviger aan kop van de WK-kwalificatiepoule. Daar gaat de ploeg van Scaloni met 18 punten uit 7 duels fier aan kop: runner-up Uruguay volgt met 13 uit 6. PSV-goalie Walter Benítez zat overigens de gehele wedstrijd op de bank bij Argentinië, net als voormalig Ajacied Gerónimo Rulli. Lisandro Martínez stond wél aan de aftrap.