Argentijns wereldkampioen definitief jaren geschorst wegens dopinggebruik

Alejandro ‘Papu’ Gómez is definitief voor twee jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest. De Argentijnse wereldkampioen werd in oktober van 2023 al geschorst en ging vervolgens in beroep. Dat beroep is nu afgewezen en de schorsing blijft dus staan.

Het verboden middel werd al in november 2022 aangetroffen, toen de 35-jarige Argentijn nog onder contract stond bij Sevilla. Er werd toen tijdens een training van Sevilla een onverwachte dopingtest gedaan. Daar werd bij Gómez een verboden middel gevonden.

Naar eigen zeggen had hij in de dagen daarvoor een slechte nacht gehad, waardoor hij een siroopje van een van zijn kinderen had ingenomen.

Dat had hij moeten overleggen met de dokters van de club, maar dat deed hij niet. Dat komt hem duur te staan. Gómez tekende overigens in september nog wel transfervrij een contract bij het Italiaanse Monza, waar hij twee duels voor speelde.

Vlak na zijn dopingtest nam Gómez met Argentinië nog deel aan het gewonnen WK in Qatar. Tegen Saudi-Arabië (1-2 nederlaag) en Australië (2-1 zege) kwam hij ook in actie.

Gómez en Sevilla, waar hij tot afgelopen zomer onder contract stond, zijn inmiddels al enkele maanden op de hoogte van de positieve dopingtest. Deze zomer mocht hij op zoek naar een nieuwe club, maar dat bleek lastig. Weinig clubs wilden het risico aangaan, wetende dat de buitenspeler nog een straf zou kunnen krijgen.

Uiteindelijk besloten Sevilla en Gómez om zijn contract, dat nog tot medio 2024 doorliep, te ontbinden. Vervolgens vond de zeventienvoudig international eind september dus een nieuwe club: Monza.

Het is goed mogelijk dat zijn carrière ten einde is gekomen. Gómez is nu 36 jaar en tegen de tijd dat de schorsing voorbij is, is hij 38 jaar oud.



