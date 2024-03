Arda Güler maakt eerste treffer op zorgeloze avond voor Real Madrid

Real Madrid heeft zondagavond een eenvoudige zege geboekt op Celta de Vigo. De Koninklijke won in eigen huis met 4-0 dankzij twee eigen doelpunten en treffers van Vinícius Júnior en Arda Güler. Het was voor de jonge Turk zijn eerste treffer in dienst van Real Madrid, dat dankzij de zege weer een stap dichter bij de landstitel is gekomen. Het gat met naaste achtervolger Girona bedraagt zeven punten, terwijl FC Barcelona op acht punten volgt.

Aan de kant van Real Madrid ontbrak Jude Bellingham wegens een schorsing. De Engelsman werd vervangen door Brahim Díaz. Rodrygo en Vinícius Júnior waren de voorste pionnen van trainer Carlo Ancelotti. Bij Celta stonden ex-Eredivisionisten Jørgen Stand Larsen en Luca de la Torre aan de aftrap, terwijl Renato Tapia ontbrak wegens een blessure.

Real Madrid had voor en na rust weinig te duchten van Celta, dat al vroeg in de wedstrijd ontsnapte aan een achterstand. Eduardo Camavinga schatte een hoekschop van Luka Modric op waarde en zag kopbal nog maar net over de lat getikt worden door Vicente Guaita. De inmiddels 37-jarige doelman verrichte even daarvoor een makkelijkere redding, op een schot van Camavinga.

De supporters in Santiago Bernabéu konden na twintig minuten alsnog juichen. Een hoekschop van Modric belandde op het hoofd van Antonio Rüdiger, die zijn inzet nog gekeerd zag worden door Guaita. De rebound was een prooi voor Vinícius Júnior, die in twee instanties raak schoot: 1-0.

De zeer bedrijvige Camavinga bleef op zoek gaan naar zijn treffer en kwam andermaal dichtbij. De Fransman dribbelde op richting de zestien van Celta, kapte naar zijn linker en schoot een meter naast de rechterpaal. Na slordig balverlies van Óscar Mingueza had ook Rodrygo op het scorebord kunnen verschijnen. Met links wist hij Guaita, die Celta op de been hield, niet te passeren. Celta kreeg zelf één goede kans: op aangeven van Iago Aspas kopte De la Torre bij de tweede paal over.

Celta werd vlak na rust even dreigend via Stand Larsen en Jonathan Bamba, maar het ontbrak bij de bezoekers aan het benodigde fortuin. Nadien nam Real Madrid het heft weer in handen. Met name spelmaker Modric was bij vlagen een genot om naar te kijken. De Kroaat zag Rodrygo halverwege de tweede helft bijna de 2-0 maken, maar opnieuw liet Guaita zijn klasse zien.

Tien minuten voor tijd was het duel beslist. Een hoekschop belandde op het hoofd van Rüdiger, die snoeihard tegen de lat kopte. De bal stuiterde op de doellijn en via de rug van de onfortuinlijke Guaita passeerde de bal de doellijn: 2-0. Joselu had er in de slotfase 3-0 van kunnen maken, ware het niet dat Guaita uitstekend van zijn lijn kwam.

De derde Madrileense treffer zou vlak voor tijd alsnog vallen. Vinícius stoomde op over links, gaf voor en zag Carlos Domínguez de bal bij de tweede paal in zijn eigen doel lopen: 3-0. In blessuretijd maakte Güler zijn eerste treffer voor Real Madrid. De Turk omspeelde Guaita en rondde keurig af: 4-0.

