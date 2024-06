Arda Güler is de grote held van Turkije in heerlijk gevecht met Georgië

Turkije heeft in een heerlijk duel met Georgië met 3-1 gewonnen. Arda Güler tekende met een heerlijke knal van afstand voor zijn eerste goal op een eindtoernooi. Georges Mikautadze scoorde voor Georgië in de eerste helft, maar dat was niet voldoende voor tenminste een punt in de vermakelijke ontmoeting in het Signal Iduna Park.

Orkun Kökçu werd in de middelste linie vergezeld door aanvoerder Hakan Çalhanoglu en Kaan Ayhan. Real Madrid-juweel Arda Güler en Juventus-talent Kenan Yildiz opereerden vanaf de flanken, terwijl Baris Alper Yilmaz in de punt van de aanval startte.

Mert Günok kreeg op doel de voorkeur boven Manchester United-doelman Altay Bayindir. In de viermansdefensie was er geen ruimte voor Ajacied Ahmetcan Kaplan. Hij moest genoegen nemen met een reserverol. Wel was voormalig NEC'er Ferdi Kadioglu basisklant, als linksback. Het centrale duo werd gevormd door Abdülkerim Bardakci en Samet Akaydin. Mert Müldür was Montella's keuze op de linksbackpositie.

Bij Georgië moesten de aanvallende impulsen dinsdagavond komen van sterspeler Khvicha Kvaratskhelia en de bij Ajax vertrokken Georges Mikautadze. Guram Kashia, ex-Vitesse, was de aanvoerder van de Georgiërs.

Flitsend begin

Turkije begon zeer voortvarend, met Kökçü die net onder de bal dook na een afgemeten voorzet. Kort nadien had Kaan Ayhan alle pech van de wereld toen zijn schot van afstand tegen de paal kwam en net voor de doellijn wegrolde. Turkije was dus oppermachtig, maar moest ook opletten. Günok hield zijn ploeg op de been met een fraaie redding op een van richting veranderd schot.

De verdiende voorsprong van Turkije kwam er na 25 minuten spelen in Dortmund. Müldür nam een afgeslagen bal op de wreef en zag zijn fraaie inzet in de bovenhoek vliegen. Yildiz verdubbelde de voorsprong met een intikker bij de tweede paal. Het Turkse feest ging echter niet door, want Yildiz zou buitenspel hebben gestaan.

Waar iedereen dacht aan een snelle 2-0 voor Turkije, maakte Georgië gelijk. Mikautadze schoot van dichtbij binnen, al zag Günok er niet goed uit bij zijn inzet. De voormalig Ajacied schoot kort daarna rakelings naast na goed voorbereidend werk van Otar Kakabadze. Een gelijke stand derhalve na 45 minuten in het Signal Iduna Park.

De dominantie van Turkije was na rust een stuk minder groot, al bleven de aanvallende intenties onveranderd. Calhanoglu probeerde het met een vrije trap op een gunstige plek, maar de spelmaker vond Giorgi Mamardashvili op zijn weg. Ondertussen loerde Georgië met de lepe Mikautadze op de counter.

Halverwege de tweede helft stond Güler op voor Turkije. Het talent van Real Madrid dacht niet na en krulde de bal op fabelachtige wijze in de linkerbovenhoek: 2-1. De Turkse fans op de tribune waren uitzinnig van vreugde. Kökçu had even daarna de 3-1 op zijn schoen, maar raakte de bal niet goed in kansrijke positie, waardoor de Georgische ploeg in leven bleef.

Er was spanning alom in de slotfase, met Giorgi Kochorashvili die van binnen de zestien keihard tegen de lat schoot, Çelik die van dichtbij een kopbal zag worden gepareerd en Mikautadze die van dichtbij naast schoot. Uit een counter schoot Aktürkoglu de bal in het lege doel: 3-1. Turkije kent met drie punten de gewenste start van EURO 2024.

