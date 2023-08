‘Apart! In bus terug na Twente zag ik op Voetbalzone: de trainer gaat naar Ajax’

Zondag, 13 augustus 2023 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 02:06

Bart Vriends en de rest van de spelers van Sparta Rotterdam kwamen er begin juni op een bijzondere manier achter dat hun trainer Maurice Steijn zou vertrekken naar Ajax. Vriends vertelt in de Cor Potcast dat het nieuws vlak na de laatste wedstrijd van het seizoen in de spelersbus tot hem kwam via Voetbalzone. "Dat is apart gelopen", zegt Vriends, die de podcast host met oud-doelman Maarten de Fockert en oud-aanvaller Thomas Verhaar.

Vriends beleefde als verdediger van Sparta een superseizoen onder Steijn. De ploeg eindigde boven verwachting op de zesde plek in de Eredivisie en streed tot het laatst mee om een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League. In de finale was FC Twente uiteindelijk te sterk. Op 11 juni verloor Sparta de return in de Grolsch Veste met 1-0, nadat het drie dagen eerder op het Kasteel in 1-1 was geëindigd.

Ajax zocht naar een opvolger voor interim-coach John Heitinga en had toen al aangeklopt bij Steijn. De coach ging zoals bekend in op het aanbod van Ajax. Niemand bij Sparta wist daarvan, legt Vriends nu uit in zijn eigen podcast. "We zaten in de bus terug na de play-offs vanuit Twente, we hadden allemaal wat te drinken en zo... Er was toen nog helemaal geen sprake van. Toen we weer bij Sparta aankwamen opende ik Voetbalzone en toen zag ik: Steijn op poleposition bij Ajax."

"Waarom ik Voetbalzone open? Ik kijk daar best wel vaak op", zegt Vriends. "Jij bent volgens mij de enige voetballer die daar niet op kijkt, maar iedere voetballer die ik ken kijkt erop", zegt de centrumverdediger tegen De Fockert. "Ik kijk heel regelmatig", vervolgt Vriends. "Niet per se voor de reacties, maar gewoon koppensnellen. En de reacties dan? Als ik er zin in heb. Ik ontloop het niet, of zo." De Fockert vraagt dan: "Als je goed hebt gespeeld, dan heb je er zin in, en anders niet?" Vriends: "Nee, die artikelen gaan nooit over mij."

"Het is een krankzinnige situatie natuurlijk", vindt Vriends van de manier waarop hij achter het nieuws over Steijn kwam. "We hadden een feest, een soort afsluitende borrel, en daar zong het al rond. De hele sfeer was bedrukt, want: huh? Onze trainer gaat opeens weg. Niemand wist ervan, niemand wist het! Maar de trainer was er wel open over. Die avond raakten we aan de praat en bleek het inderdaad zo concreet te zijn dat het eigenlijk al in kannen en kruiken was."