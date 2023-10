Antwerp verliest ondanks 2-0 voorsprong; Alderweireld mist penalty in minuut 97

Woensdag, 4 oktober 2023 om 20:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:57

Royal Antwerp heeft een zeker lijkende overwinning in de Champions League uit handen gegeven. Trainer Mark van Bommel zag zijn ploeg tegen Shakhtar Donetsk een 2-0 voorsprong pakken, maar na rust ging het volledig mis: Shakhtar domineerde en pakte via treffers van Danylo Sikan (2) en een eigen goal van Michel-Ange Balikwisha alsnog de zege: 2-3. Bij het laatste doelpunt speelde Owen Wijndal een negatieve hoofdrol door knullig balverlies te leiden, terwijl ook goalie Jean Butez blunderde. Tot overmaat van ramp miste Toby Alderweireld in minuut 97 een strafschop. Antwerp blijft op nul punten staan, terwijl Shakhtar er nu drie heeft. FC Barcelona en FC Porto, de overige ploegen in Groep H, komen om 21:00 uur tegen elkaar in actie.

Aan de kant van Antwerp had Van Bommel een basisplaats in huis voor zowel Wijndal, Jurgen Ekkelenkamp als Vincent Janssen. Laatstgenoemde werd in de aanval geflankeerd door Arbnor Muja (rechts) en Balikwisha (links). De basisplaats van Muja ging ten koste van Gyrano Kerk. Shakhtar-trainer Patrick van Leeuwen zag zijn ploeg afgelopen zaterdag met 1-2 verliezen van Vorslka Poltava en voerde ten opzichte van dat duel vijf wijzigingen door. Onder meer centrale verdediger Yaroslav Rakitskyi keerde na twee duels terug in de basis. Zijn partner achterin, Mykola Matviienko, keerde eveneens terug in de startopstelling na een maand blessureleed. Opvallend was de reserverol voor Artem Bondarenko. Yehor Nazaryna kreeg op 10 de voorkeur van Van Leeuwen.

Shakhtar-aanvoerder Oleksandr Zubkov loste het eerste schot, al had Butez daar geen enkele moeite mee. Antwerp nam al snel het initiatief en kwam na iets meer dan twee minuten spelen op voorsprong. Arthur Vermeeren veroverde de bal uitstekend en gaf vervolgens af op Muja, die zijn man uitkapte en de verre hoek vond: 1-0. Antwerp had weinig te vrezen van Shakhtar, dat vrij veel aan de bal was maar daar weinig mee deed. De Belgen speelden effectiever en dat leidde bijna tot de 2-0 van Janssen. De voormalig Oranje-spits zag zijn poging van een meter of 25 centimeters naast gaan.

Halverwege de eerste helft kwam Shakhtar beter in de wedstrijd. Het leidde bijna tot de gelijkmaker van Sikan, ware het niet dat Soumaila Coulibaly dat voorkwam met een uiterste tackle. Uit de daaropvolgende hoekschop kwamen de Oekraïners wederom dichtbij. Matviienko leek de bal voor het inschieten te hebben, maar raakte de bal slechts half: doeltrap Antwerp. Daarmee was het nog niet gedaan. Zubkov loste een dreigend afstandsschot, dat uiteindelijk niet bij Butez aankwam wegens de alerte Belgische defensie.

Na een nieuwe vergeefse poging van Sikan liet Antwerp in de tegenaanval zien bijzonder effectief te zijn. Een schitterede steekpass van Vermeeren kwam terecht bij Balikwisha, die de uitgekomen doelman Dmytro Riznyk simpel passeerde: 2-0. In het restant van de eerste helft gebeurde er weinig. Antwerp kwam niet in de problemen en hield de bal in zijn bezit, terwijl Shakhtar zichtbaar aangeslagen was na de tweede tegentreffer.

Na rust toonde Shakhtar een totaal ander gezicht. Allereerst schoot Georgiy Sudakov van afstand keihard tegen de lat, waarna Nazaryna van dichtbij stuitte op Butez. De bal kwam via de bovenkant van de lat terecht bij Sikan, die koelbloedig binnenkopte: 2-1. Shakhtar kreeg hernieuwde energie en ging direct op zoek naar de gelijkmaker. Het leidde tot meerdere dreigende momenten, al ontbrak het aan de laatste pass. De verdediging van Antwerp was daarnaast ook bij vlagen scherp genoeg om een treffer of grote kans te voorkomen. Shakhtar bleef de tweede helft echter domineren.

Een vrije trap van Rakitskyi, twintig minuten voor tijd, werd dusdanig van richting veranderd door Balikwisha, dat Butez alleen maar kon toekijken hoe de bal in zijn doel rolde: 2-2. Het ging van kwaad tot erger bij Antwerp. Wijndal leed knullig balverlies, waarna Zubkov sprintte richting doel. Wijndal kwam terug in het duel en leek een overtreding te maken, maar voordat daarover nagedacht werd probeerde Butez de bal binnen te houden. Dat ging echter hopeloos mis. De goalie tikte de bal in de voeten van Nazaryna, die op zijn beurt de ongedekte Sikan vond. De spits schoot in een leeg doel raak: 2-3. In minuut 97 kreeg Antwerp de ultieme mogelijkheid om een punt te redden. Na hands kreeg Antwerp een penalty, die door Alderweireld naast werd geschoten.