Antony nadert vertrek bij Manchester United, maar één groot ding valt onmiddellijk op

Antony is weer een stap dichterbij een vertrek bij Manchester United, zo verzekert transferexpert Fabrizio Romano zondag. Momenteel zouden de laatste details onderhandeld worden met het zeer geïnteresseerde Real Betis.

Antony verruilde Ajax voor Manchester United en met die transfer was maar liefst 95 miljoen euro gemoeid. Op Old Trafford imponeerde de Braziliaanse vleugelaanvaller maar heel sporadisch onder zijn leermeester Erik ten Hag.

Ook onder de nieuwe manager Rúben Amorim is er nauwelijks een bijrol weggelegd voor de 24-jarige aanvaller en dus is een vertrek voor beide partijen een prettige uitkomst.

Die zal volgens Romano ook niet lang meer op zich laten wachten, want Real Betis en Manchester United zijn nu heel dicht bij een akkoord. Het was Antony zelf die aanstuurde op een transfer.

Onmiddellijk valt echter één belangrijk aspect op: het gaat om een huurtransfer, zónder koopoptie. Antony, die nog een contract tot medio 2027 heeft in Manchester, keert deze zomer dus sowieso terug in Engeland.

Bij the Mancunians zal men hopen dat Antony in Sevilla zijn Ajax-vorm terugvindt. Mocht dat gebeuren, kan de linkspoot voor een tweede kans op Old Trafford gaan, of voor een iets acceptabeler bedrag definitief vertrekken.

Betis hoeft bovendien niet het gehele salaris van Antony over te nemen, want Manchester United blijft een deel van het loon van de Braziliaan betalen.