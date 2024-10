Antoni Milambo kent Europese voorganger bij Feyenoord niet: ‘Nooit van gehoord’

Feyenoord won woensdag na 22 jaar eindelijk weer eens een uitwedstrijd in de Champions League. Antoni Milambo (19) nam tegen Girona (2-3) een belangrijke rol op zich met zijn eerste doelpunt in het miljardenbal.

Na afloop van het krankzinnige duel in Spanje sprak Milambo met journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. “Het ging maar heen en weer.” Over zijn eigen prestatie was Milambo wel tevreden. “Dit is het hoogste podium en als je als negentienjarige dan mag scoren, dan doet dat wel iets met je.”

Milambo denkt dat de uitzege zeer belangrijk is voor Feyenoord, dat in een lastige fase zit. “Dit hadden we natuurlijk heel hard nodig. Dit zal een andere vibe geven, een positieve vibe.”

De laatste uitzege van Feyenoord in de Champions League dateerde van dinsdag 24 september 2002. Destijds werd Sebastián Pardo de matchwinner tegen Newcastle United. Milambo (3 april 2005) was nog niet geboren.

Het bijzondere feit zorgde voor een grappig moment tijdens zijn interview. “Of ik Sebastián Pardo ken? Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. O ja, de laatste uitzege was 22 jaar geleden, ik hoorde het. Iedereen was blij”, aldus Milambo met een grote glimlach.”

Milambo (19 jaar en 182 dagen) werd woensdag niet de jongste doelpuntenmaker van Feyenoord in de Champions League. Yankuba Minteh (19 jaar en 144 dagen) was iets jonger toen hij afgelopen seizoen scoorde op bezoek bij Celtic (1-1).

Het lijkt erop dat Milambo onder trainer Brian Priske bezig is aan zijn absolute doorbraak bij Feyenoord. De aanvallende middenvelder speelde dit seizoen tot dusver 506 minuten, verdeeld over 8 optredens. Daarin was Milambo al drie keer trefzeker. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 6 miljoen euro.