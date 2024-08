'Anton Gaaei verschijnt kort na heldenrol bij Ajax op de radar in de Bundesliga'

Anton Gaaei is op de radar verschenen van TSG Hoffenheim, zo verzekert Kicker zondag. De Bundesliga-club zoekt versterkingen voor de verdediging en is daarbij onder meer uitgekomen bij de Deense rechtsback van Ajax.

Kicker baseert zich op bronnen in Nederland, maar kan nog niet zeggen of Hoffenheim de interesse in Gaaei gaat concretiseren. De Duitsers moeten sowieso een transferbedrag neerleggen, want de vleugelverdediger ligt tot medio 2028 vast in Amsterdam.

Hoffenheim is in deze transferperiode dringend op zoek naar versterkingen voor de rechterflank. De club speelt naast de Bundesliga ook in de Europa League en men vreest dat de 32-jarige Pavel Kaderabek dat allemaal niet kan behappen.

Kaderabek kampte afgelopen seizoen regelmatig met blessureleed. Hij werd in dat kader geregeld vervangen door Ihlas Bebou, die echter ook niet gevrijwaard bleef van blessures. Kevin Akpoguma is ook een optie op de rechtsbackpositie, maar hij wordt meer gezien als optie centraal achterin.

Hoffenheim zoekt hierdoor naar een jonge en fitte rechtsback, iemand die later ook nog transferwaarde vertegenwoordigt. Kicker vraagt zich wel af of Gaaei te betalen is voor de Europa League-deelnemer, daar hij nog vier jaar vastligt bij Ajax.

Gaaei had het vorig seizoen bijzonder moeilijk bij Ajax. De Deense verdediger zakte volledig door het ijs in De Klassieker tegen Feyenoord (0-4 nederlaag) en werd destijds al na een halfuur vervangen door toenmalig trainer Maurice Steijn.

Voor Gaaei lijken er nieuwe kansen te liggen nu Francesco Farioli de scepter zwaait in Amsterdam. De Deen was afgelopen donderdag de held van Ajax door de beslissende strafschop te benutten tegen Panathinaikos in de derde voorronde van de Europa League.