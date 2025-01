Andries Noppert en vijf anderen mogen deze maand vertrekken bij sc Heerenveen, dat onderhandelt over vijfvoudig Bulgaars international

SC Heerenveen wil zich deze maand versterken met Hristiyan Petrov. Dat meldt de Leeuwarder Courant. De 22-jarige centrale verdediger moet overkomen van CSKA-Sofia uit Bulgarije. Daarnaast willen de Friezen afscheid nemen van zes spelers, onder wie Andries Noppert.

Petrov begon dit seizoen nog als basisspeler in Bulgarije, maar raakte zijn plekje halverwege september kwijt. De Bulgaar staat daarom open voor een vertrek. Petrov, die ook als linksback uit de voeten kan, heeft vijf interlands achter zijn naam staan en moet enkele tonnen kosten.

Heerenveen voert momenteel onderhandelingen met Sofia en hoopt die voorafgaand aan het uitduel met NAC Breda van volgende week zondag af te kunnen ronden. Met de mogelijke komst van Petrov krijgt Robin van Persie er een optie bij in het centrum van de defensie.

De trainer heeft met Nikolai Hopland en Sam Kersten momenteel slechts twee fitte centrale verdedigers tot zijn beschikking. Pawel Bochniewicz raakte onlangs zwaar geblesseerd aan zijn knie en komt dit seizoen vermoedelijk niet meer in actie.

Zes spelers mogen vertrekken

De Friezen zijn ook nog op zoek naar een rechtsback en een spits. Daartegenover staat het vertrek van mogelijk zes spelers. Naast Noppert mogen Denzel Hall, Hussein Ali, Ché Nunnely, Daniel Karlsbakk en Simon Olsson namelijk ook uitkijken naar een nieuwe werkgever.

Van Persie wilde zowel Noppert als Mickey van der Hart veel speeltijd geven dit seizoen, maar heeft het dus al snel gezien met Noppert, die tot zes optredens is gekomen. De dertigjarige doelman was afgelopen zomer nog dicht bij een overstap naar Ajax, maar zag die niet doorgaan omdat Jay Gorter niet naar Heerenveen wilde verkassen.

Deze maand komt er mogelijk alsnog een einde aan het dienstverband van Noppert bij Heerenveen, dat hem in de zomer van 2022 transfervrij oppikte bij Go Ahead Eagles. De keeper stond tijdens alle wedstrijden van het WK in Qatar in de basis bij het Nederlands elftal, maar heeft dat toernooi dus niet weten te verzilveren.