Anderlecht presenteert Cedric Hatenboer, die direct een veelbelovend rugnummer krijgt

Anderlecht is officieel de nieuwe club van Cedric Hatenboer. De negentienjarige middenvelder van Excelsior vertrekt na dit seizoen naar Brussel, waar hij tot medio 2029 getekend heeft.

Hatenboer gaat de komende vier jaar met rugnummer 8 spelen bij Anderlecht, maar maakt eerst het seizoen af in de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior hoopt met Hatenboer promotie te bewerkstelligen.

Woensdagmiddag is Hatenboer gepresenteerd bij Anderlecht. “Cedric genoot interesse van verschillende clubs, dus we zijn erg tevreden dat hij het project van RSCA gekozen heeft”, aldus sportief directeur Olivier Renard op de clubwebsite.

Renard kijkt uit naar de toekomstige samenwerking. “Cedric heeft een interessant profiel. Hij is een jonge, dynamische middenvelder met een groot volume. We kijken ernaar uit om hem vanaf de zomer te integreren in het elftal.”

Hatenboer debuteerde dit seizoen in de hoofdmacht van Excelsior. Na 17 officiële wedstrijden heeft de Rotterdammer zijn club miljoenen opgeleverd. Hatenboer was naar verluidt ook in beeld bij Ajax, Feyenoord, PSV, FC Twente, Go Ahead Eagles, NEC Nijmegen, Bologna, Olympique Marseille en Royal Antwerp.

In het Van Donge & De Roo Stadion lag Hatenboer nog tot medio 2026 vast, met de optie voor een extra jaar. Het hernieuwde bod van Anderlecht was echter zo goed dat zowel Hatenboer als Excelsior snel overtuigd waren.

Volgens journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf ontvangt Excelsior zo’n 2,5 miljoen euro voor de controleur. Hatenboer is na Thijs Dallinga en Couhaib Driouech de duurste uitgaande transfer ooit van de Kralingers.