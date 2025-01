'Anderlecht boos op Excelsior na lekken bod voor middenvelder die naar Feyenoord wil'

Cédric Hatenboer staat volop in de belangstelling. De pas negentienjarige defensieve middenvelder wil zelf graag naar Feyenoord, maar weet inmiddels ook dat Anderlecht en FC Twente achter hem aanzitten. Zijn contract bij Excelsior loopt door tot medio 2026.

Het Algemeen Dagblad wist al te melden dat Anderlecht een bod van 1,5 miljoen euro, exclusief bonussen, heeft uitgebracht op Hatenboer. Excelsior verlangt meer voor de jonge middenvelder, waardoor de Belgische grootmacht voorlopig geen zaken kan doen in Rotterdam.

De Belgische journalist Sacha Tavolieri komt in dit kader met een bijzonder onthulling op X. Excelsior zou de hoogte van het bod van Anderlecht hebben gelekt, om zo de prijs op te kunnen drijven. Hierdoor verlopen de onderhandelingen enigszins stroef, al zijn alle betrokken partijen nog steeds wel met elkaar in gesprek.

De begeerde Hatenboer doorliep de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, Ajax en Feyenoord, om in de zomer van 2022 bij Excelsior te belanden. De middenvelder vervulde vorig seizoen in de Eredivisie nog een bijrol, maar deze jaargang is alles anders. Hatenboer speelde in de eerste seizoenshelft zestien keer en scoorde in die reeks éénmaal. Hij is dan ook een vaste waarde in het team van trainer Ruben den Uil.

Technisch directeur Niels van Duinen van Excelsior weet dat hij goud in handen heeft en wil dan ook een forse transfersom zien voor de jongeling. Het bod van Anderlecht komt tekort, al ligt het voor de hand dat de Brusselaars terugkeren.

Hatenboer heeft ook interesse gewekt van FC Twente, dat in hem een potentiële versterking voor het middenveld ziet. De Tukkers, die ook interesse hebben in Ajacied Kristian Hlynsson, zullen echter haast moeten maken om kans te blijven houden op Hatenboers handtekening.

Transfermarkt schat de waarde van het talent in op een half miljoen euro. Hatenboer zou dus graag naar Feyenoord willen, maar of dat ook gaat gebeuren moet nog blijken.