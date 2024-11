Anco Jansen ziet ideale speler voor linksbuitenpositie bij Ajax

Voor Anco Jansen is het duidelijk hoe Francesco Farioli invulling zou moeten geven aan de linksbuitenpositie bij Ajax. Door de blessure van Mika Godts heeft de Italiaanse keuzeheer plotseling geen echte opties meer over op de linkervleugel, waardoor er een oplossing gezocht moet worden.

Godts ligt minstens een maand uit de roulatie bij Ajax. Zijn gemis is een hard gelag voor de Italiaanse oefenmeester, die op de linksbuitenpositie weinig overige smaken heeft.

In het duel met FC Twente (2-2) ging het mis voor Godts, die plots met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn hamstring greep. Farioli moest onmiddellijk puzzelen en koos ervoor om Chuba Akpom naar de linkerflank te dirigeren.

Omdat Steven Bergwijn en Carlos Forbs in het slot van de zomerse transfermarkt vertrokken, is de spoeling op de linkerflank behoorlijk dun. Kamaldeen Sulemana moest het gat daar opvullen, maar hij werd niet tijdig geregistreerd en zodoende viel zijn komst in het water.

Kroes maakte eerder al duidelijk dat Ajax in de winterse transfermarkt er sowieso alles aan zal doen om versterking te vinden aan de linkerkant. Toch benoemt Jansen in het programma Voetbalpraat van ESPN dat Ajax eigenlijk al een geschikte vervanger in de gelederen heeft: Jan Faberski.

“Dat is wel een jongen die de één tegen één kan domineren en kan dribbelen. Maar die is wel gewend om aan de rechterkant te spelen”, aldus Jansen, die overigens vermoedt dat Chuba Akpom voorlopig de honneurs zal waarnemen.

De achttienjarige Faberski speelt zijn competitiewedstrijden momenteel met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In het huidige seizoen kwam hij in dertien optredens tot een goal en een assist.