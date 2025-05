Ancelotti is officieel bondscoach van Brazilië en schrijft direct historie

Carlo Ancelotti is de nieuwe bondscoach van Brazilië. De 65-jarige Italiaan begint al op 26 mei aan zijn nieuwe functie, zo heeft de Braziliaanse voetbalbond (CBF) inmiddels bevestigd. De succesvolle oefenmeester vertrekt na dit seizoen bij Real Madrid en wordt daarmee de eerste buitenlandse bondscoach in de geschiedenis van de Seleção, een historische stap.

Hoewel Ancelotti nog een contract tot medio 2025 had bij Real Madrid, zijn de partijen in goed overleg tot een vroegtijdige beëindiging gekomen. De gesprekken verliepen daarover aanvankelijk moeizaam, maar werden snel vlotgetrokken. De aanstelling van Ancelotti is bedoeld als een stevig en ambitieus statement richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

De Italiaan neemt het stokje over van Dorival Júnior, die in maart na veertien maanden werd ontslagen. Brazilië maakt een uiterst moeizame WK-kwalificatie door, maar staat wel ruimschoots op een 'veilige' plek vier voor plaatsing.

Ancelotti's eerste duel als bondscoach van Brazilië staat gepland op 6 juni, wanneer het elftal in de WK-kwalificatie aantreedt tegen Ecuador.

Ancelotti keerde in 2021 terug bij Real Madrid en kende sindsdien een succesvolle periode. Onder zijn leiding won de club tweemaal LaLiga en veroverde hij opnieuw de Champions League, waarmee zijn totaal op drie eindzeges komt bij de Madrilenen. Toch liep het dit seizoen stroef: Real werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door Arsenal, verloor de Copa del Rey-finale van Barcelona na verlenging en heeft in LaLiga met nog drie wedstrijden te gaan een achterstand van zeven punten op koploper Barcelona. Zondag verloor Real el Clásico met 4-3, waarmee de titel uit zicht is.

Met zijn overstap naar Brazilië wacht Ancelotti een nieuwe uitdaging. Hij moet de recordkampioen van de wereld terugbrengen naar de top, met als ultiem doel een zesde wereldtitel in 2026.