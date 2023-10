Analytici zien één absolute uitblinker bij PSV: ‘Bij Sevilla zien ze sterretjes’

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 22:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:36

Nederlandse journalisten en analytici zien dinsdagavond Noa Lang als uitblinker in de eerste helft van het Champions League-duel tussen PSV en Sevilla.

Onder meer Jan Boskamp en de journalisten Rik Elfrink en Jeroen Kapteijns zien de aanvaller van PSV als continue dreiging, die wingback Jesús Navas ‘sterretjes laat zien’.

“Er is maar één speler waar gevaar vandaan komt: dat is Noa Lang”, concludeert Boskamp voor de camera van RTL 7. Maar er is geen toevoer naar Luuk de Jong. Ze lopen ook gewoon te veel met de bal. Passes zijn niet meer zuiver en ze lijden te veel balverlies.”

Elfrink ziet eveneens dat de buitenspeler van de Eindhovenaren een ware plaag is voor de defensie van Sevilla. “Lang is een van de beste PSV'ers en maakt het Navas heel moeilijk. PSV zoekt, wrikt en probeert, maar het is nog niet overtuigend genoeg. Schoten leverden weinig groot gevaar op, terwijl Sevilla gevaarlijk blijft en ieder foutje kan afstraffen.”

“Lang is ongrijpbaar voor Jesus Navas, die af en toe sterretjes moet zien, zoals ook Johan Bakayoko ook regelmatig goed doorkomt, maar het heeft nog niet geresulteerd in de goal waar PSV zo fervent naar op zoek is”, voegt Kapteijns toe via Twitter.

Sevilla werd enkele minuten voor rust het gevaarlijkst, toen Ramalho op onbegrijpelijke wijze de bal op eigen helft inleverde bij Dodi Lukebakio. De aanvaller drong door tot de rand van het zestienmetergebied en produceerde een schot dat rakelings over de kruising ging.

Even daarvoor dacht de Braziliaanse centrumverdediger zelf de 1-0 aan te tekenen. Hij knikte fraai binnen uit een vrije trap van Veerman, maar Ramalho stond enkele centimeters buitenspel: doelpunt afgekeurd.