Analytici Viaplay: 'Beste speler bij Man United - Liverpool is een Nederlander'

Cedric van der Gun en Sander Westerveld zijn erg onder de indruk van het optreden van Ryan Gravenberch in het duel tussen Manchester United en Liverpool. De middenvelder van the Reds liet zich in de eerste helft meermaals zien en hij stond aan de basis van de openingstreffer van Liverpool.

Halverwege genoot Liverpool al een 0-2 voorsprong op Old Trafford dankzij twee voltreffers van Luis Díaz. Bovendien werd er al een doelpunt van the Reds afgekeurd wegens buitenspel.

Voorafgaand aan de 0-1 werd een zeer zwakke pass van Casemiro onderschept door Gravenberch, die na een korte dribbel afspeelde op Mohamed Salah aan de rechterkant. De Egyptenaar had een puntgave voorzet in huis op Luis Díaz, die de bal in een vrijwel leeg doel kopte.

Ook bij de 0-2 liet Casemiro zich eenvoudigerwijs afgetroefd op eigen helft. Ditmaal nam Luis Díaz over en hij kreeg de bal na een combinatie met Salah terug op de rand van het zestienmetergebied. De buitenspeler schoot raak in de linkerbenedenhoek.

“Ik moet eerlijk zeggen dat ik Ryan Gravenberch de beste speler van het veld vind in de eerste helft”, zo geeft Van der Gun aan in de studio van Viaplay. “Ook vooral in zijn positiekeuze en wat zijn bewegingen betreft.”

“Hij wist ook al van tevoren waar die slechte pass van Casemiro naartoe ging. Hij stapte eerder uit. Na die fantastische onderschepping bewaarde hij ook de rust en gaf hij de bal goed mee aan Salah”, aldus de oud-aanvaller.

Oud-doelman Sander Westerveld laat langs de kant van het veld eveneens weten een ‘geweldige’ Gravenberch te hebben gezien. “Hij speelt geweldig en komt er een paar keer goed door.”