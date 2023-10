Analisten Studio Voetbal roepen om Oranje-debutant in de spits tegen Frankrijk

Maandag, 2 oktober 2023 om 09:31 • Bart DHanis • Laatste update: 10:25

Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay en Ron Jans zijn het unaniem eens over welke speler bondscoach Ronald Koeman tegen Griekenland en Frankrijk in de punt van de aanval moet opstellen. Nu Wout Weghorst, Memphis Depay en Cody Gakpo alle drie geblesseerd zijn, willen de analisten van Studio Voetbal Brian Brobbey graag in de spits zien spelen.

Jans, sinds kort trainer bij FC Utrecht, zou eigenlijk het liefst Luuk de Jong zien terugkeren bij Oranje. “Hij is zo relaxed en zo in vorm. Ik vind hem echt goed nu.” Van Hooijdonk zet echter meteen een streep door zijn naam. “Hij heeft aangegeven dat hij niet meer voor Nederland wil spelen. Ik denk dat dat niet verandert als een eindtoernooi in zicht komt.”

Jeroen Stekelenburg noemt op zijn beurt de naam van Ajax-spits Brobbey, waar Jans zich wel in kan vinden. “Het is fijn dat hij nu negentig minuten kan spelen, dat was vorig jaar niet het geval, maar Ajax heeft het moeilijk en hij ook.” Afellay voegt daaraan toe: “Dat komt zijn spel ook ten goede, dat hij er niet steeds na 45 minuten of een uur spelen vanaf gehaald moeten worden.”

“Wat mij met name aan hem bevalt is zijn balvastheid”, begint Van Hooijdonk zijn pleidooi. “Tegen Frankrijk zal je vast veel onder druk komen te staan, dan is het wel fijn is om een spits te hebben die zo moeilijk van de bal te krijgen is. Hij is echt een plaag voor alle verdedigers waar hij tegen speelt." Nederland neemt het vrijdag 13 oktober in de Johan Cruijff ArenA op tegen Frankrijk en vliegt daarna naar Athene voor het EK-kwalificatieduel met Griekenland.