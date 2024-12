Amsterdammer maakt grote indruk en verschijnt op wensenlijstje Real Madrid

Geen zee is momenteel te hoog voor Dean Huijsen. De halve Nederlander scoorde recent tegen struikelende topploegen Tottenham Hotspur en Manchester United, staat met Bournemouth op een meer dan verdienstelijke zesde plaats in de Premier League en wordt in Engeland geroemd om zijn verdedigende kwaliteiten. Volgens het Spaanse AS lonkt bovendien een absolute droomtransfer.

Afgelopen zomer streek Huijsen neer in de kustplaats in Zuid-Engeland. Bij Juventus, waar men komende januari driftig op zoek gaat naar verse defensieve krachten, moest de geboren Amsterdammer vertrekken, alvorens AFC Bournemouth toesloeg.

Enkele maanden had Huijsen nodig om zichzelf te bewijzen aan zijn nieuwe trainer Andoni Iraola, maar sinds het begin van december miste de negentienjarige centrumverdediger geen minuut. Dat klinkt aan het einde van de feestmaand mogelijk niet als een grote prestatie, maar the Cherries speelden in de tussentijd maar liefst vijf wedstrijden, waaronder dus tegen Tottenham (1-0 winst) en United (0-3 winst).

Nog geen half jaar nadat hij in Engeland geland is, borrelen de eerste verhalen over een volgende transfer al op. Real Madrid zou het op Huijsen gemunt hebben.

In de Spaanse hoofdstad moet de achterste linie gerestaureerd worden, zo is de lezing. Wereldtoppers als Trent Alexander-Arnold (Liverpool) en Alphonso Davies (Bayern München) komen mogelijk in de zomer transfervrij over, maar ook Huijsen wordt gezien als potentiële versterking.

De vaste klant van Jong Spanje - Huijsen verkoos een interlandloopbaan bij de Zuid-Europeanen boven een bij Oranje - kon op zijn zestiende al kiezen voor een dienstverband bij Real Madrid, maar opteerde destijds voor het land van catenaccio. In de Italiaanse zon maakte hij het reilen en zeilen van de verdediginskunst eigen.

Arsenal en United monitoren Huijsen evengoed. Geen enkele club is vooralsnog concreet voor de 1,97 meter lange Nederlandse Spanjaard, maar een megatransfer ligt in de toekomst in het verschiet.