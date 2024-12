Amorim hakt enkele uren voor Manchester United - Newcastle United knoop door over Rashford

Marcus Rashford keert terug in de wedstrijdselectie van Manchester United. Op beelden van MUTV is te zien dat de aanvaller (27) zich meldt bij Old Trafford voor de thuiswedstrijd tegen Newcastle United van maandagavond. Het is nog onduidelijk of manager Rúben Amorim Rashford speeltijd gunt tegen the Magpies.

Rashford lijkt dus een nieuwe kans te krijgen van Amorim om zich te bewijzen. De Engelse aanvaller werd in de laatste vier wedstrijden van Manchester United buiten de selectie gehouden door de opvolger van de in oktober ontslagen Erik ten Hag. Naar verluidt was de coach niet tevreden over de professionaliteit van Rashford.

In de reeks zonder Rashford won Manchester United slechts één keer, in de derby met Manchester City (1-2). Nadien volgden nederlagen tegen Tottenham Hotspur (4-3, kwartfinale EFL Cup), Bournemouth (0-3) en Wolverhampton Wanderers (2-0).

Er werd in de tussentijd volop gesproken over de opmerkelijke absentie van Rashford. Diverse analisten vinden het zelfs tijd voor de aanvaller om te vertrekken, ondanks een doorlopend contract op Old Trafford tot medio 2028.

Voor de Engelse journalist Andy Mitten kwam het tijdelijk wegsturen van Rashford niet als een verrassing. De Manchester United-watcher sprak met diverse ex-managers en telkens kwam naar voren dat het jeugdproduct voor problemen zorgde op disciplinair vlak.

Rashford zelf benadrukte onlangs in een interview met Henry Winter dat hij 'klaar is voor een nieuwe uitdaging'. ''Als ik vertrek, zal het zonder hard feelings zijn. Je zult geen enkele negatieve opmerking van mij horen over Manchester United'', zo benadrukte hij direct.

Amorim bleef na de nederlaag tegen Wolverhampton enigszins vaag over het ontbreken van Rashford. ''De reden is altijd hetzelfde. We moeten dezelfde professionals zijn, of we nou winnen of verliezen. Als ik verlies als manager, moet ik sterker zijn. Maar ik zal met mijn filosofie blijven strijden tot het einde.''