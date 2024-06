Amin Younes tekent jaar na laatste officiële minuten bij nieuwe club

Amin Younes heeft een nieuwe club gevonden. De dertigjarige Duitser, in Nederland bekend van zijn tijd bij Ajax en FC Utrecht, heeft een contract getekend bij Schalke 04. Younes trainde al enige tijd mee bij de beloftenploeg van Schalke.

Geheel verrassend komt het nieuws over de presentatie van Younes niet. De buitenspeler kreeg enkele weken geleden de kans om zich te bewijzen bij het beloftenteam, met de toezegging dat er mogelijk een plek bij de A-selectie in het verschiet lag.

#S04 nimmt Amin Younes unter Vertrag ?? Der 30-Jährige hat bereits seit einigen Wochen in der Schalker Zweitvertretung mittrainiert und gehört ab sofort dem Profibereich der Königsblauen an ?? Glück auf, @AminYounes11! — FC Schalke 04 (@s04) June 5, 2024

Wel verrassend is het gegeven dat Younes ruim een jaar geen officiële wedstrijd speelde. De Duitser stond meest recentelijk onder contract bij Al-Ettifaq, dat hem in 2022/23 uitleende aan FC Utrecht.

De laatste keer dat Younes speelminuten maakte in een officiële wedstrijd was op 18 maart vorig jaar, toen hij acht minuten mocht invallen namens FC Utrecht in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Schalke ziet echter voldoende potentie in Younes en heeft hem voor twee jaar vastgelegd, tot de zomer van 2026, zo laat de club uit Gelsenkirchen weten. "Zijn ambitie, aanpassingsvermogen en prestaties hebben voldoende indruk op ons gemaakt om hem deze kans te geven", aldus sportief directeur Marc Wilmots.

"Amin is een getalenteerde aanvaller met een fantastisch technisch vermogen", gaat Wilmots verder. "Hij heeft de afgelopen weken laten zien dat hij de wens heeft om weer op zijn fysieke top te komen om te kunnen presteren in het eerste elftal."

Younes is blij met de geboden kans. “Ik wil Ben Manga, Marc Wilmots, Karel Geraerts en de staf van de Onder 23 bedanken voor het vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld. Ze hebben duidelijk gemaakt dat ze in mij geloven. Nu is het aan mij om te presteren en hun vertrouwen terug te betalen."

Younes begon zijn carrière in zijn geboorteland bij Borussia Mönchengladbach. Via 1. FC Kaiserslautern kwam hij in 2015 bij Ajax terecht. In Amsterdam kwam hij tot precies 100 wedstrijden in de hoofdmacht (17 goals, 25 assists) en werd hij kampioen met het beloftenteam.

Zeven jaar geleden deed Younes Schalke al eens pijn als speler van Ajax, toen hij met de Amsterdammers de halve finale van de Europa League bereikte. Diep in de verlenging gooide de flankspeler het duel destijds in het slot: 3-2.

Ajax zag Younes in de zomer van 2018 transfervrij naar Napoli vertrekken, dat hem twee jaar later aan Eintracht Frankfurt verhuurde. Via Al-Ettifaq speelde hij in 2022/23 een jaar op huurbasis voor FC Utrecht.

