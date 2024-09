Amerikaanse superster Alex Morgan stopt met voetbal en maakt laatste optreden bekend

Alex Morgan stopt met voetballen, zo maakt de Amerikaanse superster bekend via social media. De 35-jarige aanvaller is zwanger van haar tweede kind en speelt komende zondag haar laatste wedstrijd voor San Diego Wave.

“Ik stop ermee”, zo vertelt Morgan in een emotionele video op haar socialmediakanalen. “Ik sta volledig achter mijn besluit en ik ben erg blij dat ik jullie eindelijk kan vertellen dat het zover is.”

“Het was geen makkelijk besluit, maar sinds het begin van dit kalenderjaar voelde ik in mijn hart en ziel dat dit het laatste seizoen zou zijn dat ik voetbal.”

“Het voetbal heeft mijn leven de afgelopen dertig jaar bepaald en ik heb er altijd van gehouden. Ik heb alles gegeven voor deze sport. En ik heb meer teruggekregen dan ik ooit had durven dromen.”

“Mijn dochter Charlie kwam laatst naar me toe. Ze zei dat ze ook wil voetballen later, en dat maakte mij ontzettend trots. Niet omdat ik wil dat ze voetballer wordt, maar omdat een vierjarige nu ziet dat dit mogelijk is.”

“De impact die we hebben gehad op de nieuwe generatie is onomkeerbaar”, zo besluit Morgan haar boodschap.

Morgan was Amerikaans international sinds 2010, al ontbrak ze afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Parijs. Team USA won ook zonder de superster de gouden medaille. Morgan won zelf goud op de Spelen van 2012 en ze werd wereldkampioen in 2015 en 2019.