'Als Weghorst de winnende maakt in de EK-finale kan ik niet helemaal blij zijn'

‘Als Wout Weghorst de winnende maakt in de EK-finale kan ik niet helemaal blij zijn’

Om de zweetband van Memphis Depay en de eigenzinnigheid van Wout Weghorst is dit EK veel te doen. Gijs Groenteman en Teun van de Keuken bespreken het duo in hun podcast Teun & Gijs vertellen alles. Journalist Van de Keuken probeert zijn collega-podcastmaker onder meer uit te leggen waar zijn aversie tegen Weghorst vandaan komt.

Weghorst groeide tijdens het eerste groepsduel van Oranje met Polen uit tot matchwinner door als invaller in de slotfase de 1-2 tegen de touwen te schieten. Van de Keuken kan echter niet met volle teugen genieten van de Oranje-international.

“Eigenlijk zitten er in de hele selectie van het Nederlands elftal maar twee opvallende figuren: Memphis Depay en Wout Weghorst” begint de journalist. “Virgil van Dijk vergeet ik misschien nog, in zijn koninklijkheid. Dat is ook een persoonlijkheid. Gelukkig zijn er toch nog een paar persoonlijkheden. Toch moet ik daar een kanttekening bij plaatsen, want iemand waar ik helemaal niks mee heb, is Wout Weghorst.”

Van de Keuken ‘noemt het heel slecht van zichzelf’, maar dat Weghorst de winnende treffer tegen Polen maakte, haalt voor hem toch iets van de vreugde van die overwinning af. Als voorbeeld van zijn ergernis wijst hij naar het vieren van het doelpunt.

“Eerst was er een vertraagd juichshot. Dan zie je zijn medespelers heel blij en hem alleen een heel vertrokken gezicht trekken met zijn mond open. Je zag niet een pure voetballersblijdschap, maar zo’n gezicht waarmee hij eigenlijk wil zeggen: ‘Zie je wel...’ Alsof hij zijn gram wil halen. Na het eindsignaal ging hij ook in zijn eentje naar de Oranje-supporters en daar zo staan als een soort verlosser. Het gekke is ook: bij iemand anders heb ik die aversie misschien helemaal niet.”

Van de Keuken legt vervolgens uit dat hij volgens zijn eigen theorie eigenlijk fan van Weghorst zou moeten zijn. “Ik prijs de Duitsers en de Italianen juist, en erger me vaak aan Oranje, omdat ze niet leveren. Maar misschien is Weghorst wel gewoon een soort Rudi Völler van Nederland. Zijn manier van voetballen ziet er niet het mooist uit, maar hij levert wel.”

“Als Weghorst een Duitser zou zijn geweest, dan was ik hartstikke fan”, bekent Van de Keuken. “Dat zegt niks over Wout Weghorst, maar meer iets over mezelf. Dat ik toch ook het persoonlijk belang boven het teambelang laat gaan. Dat ik gewoon een soort aversie voel tegen hem. Dat komt omdat hij een soort complotdenker is en en een virusontkenner, dat vond ik ook allemaal vervelend.”

“Stel nu dat Nederland opeens onverwacht Europees kampioen wordt met een doelpunt in de 88ste minuut van Wout Weghorst. Ik kan dan niet helemaal honderd procent blij zijn, dat denk ik niet. Dat is toch kinderachtig van mij eigenlijk”, besluit Van de Keuken.

