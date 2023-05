‘Als pinchhitter terug naar Feyenoord, is het ultieme einde van mijn loopbaan’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 18:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 18:56

Michiel Kramer hoopt ooit nog eens terug te keren bij Feyenoord, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De 34-jarige spits werd in 2017 kampioen met de Rotterdammers en blikt met de ochtendkrant vooruit op de aanstaande landstitel van aankomend weekend. Feyenoord mag zich zondag bij een zege op Go Ahead Eagles gaan opmaken voor de Coolsingel.

Kramer bezocht als kleine jongen al alle wedstrijden van Feyenoord. In gesprek met het Algemeen Dagblad vertelt hij in geur en kleur over die tijd. "Heus, je kunt je niet voorstellen wat het betekent dat ‘we’ nu weer die titel gaan pakken", vertelt Kramer. "Kan-ie (zijn vader, red.) jaren op teren. En voor mij geldt hetzelfde. Man, we zijn zo gelukkig nu Feyenoord weer is wat het voor ons altijd is geweest: de grootste en mooiste club ter wereld."

Een terugkeer bij de club waarmee hij in 2017 kampioen werd zou voor Kramer dan ook een perfecte afsluiting zijn van zijn carrière. "Alleen al voor mijn vader zou het mooi zijn als ik ooit nog eens een herkansing krijg in die helikopter", zegt Kramer met een knipoog. "En reken maar dat mijn moeder, mijn vrouw en onze kinderen dan naast hem zullen zitten op de tribune. Als pinchhitter terugkeren bij Feyenoord, ja, dat zou het ultieme einde van mijn loopbaan zijn."

Kramer kwam in 2015 bij Feyenoord terecht na in het shirt van FC Volendam en ADO Den Haag te hebben laten zien over scorend vermogen te beschikken. De aanvaller werd in 2017 kampioen met de Rotterdammers, maar moest in dat jaar eerste spits Nicolai Jørgensen voor zich dulden. Kramer zou slechts één keer in de basis starten. Wel had hij een bescheiden aandeel in het kampioenschap met belangrijke treffers tegen FC Utrecht en NEC.