Alphonso Davies zet dag na verstrijken transferdeadline alsnog handtekening onder megacontract

Alphonso Davies heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Bayern München, zo weet Florian Plettenberg dinsdag te melden. De club en de linkervleugelverdediger hebben een overeenstemming bereikt over een contract tot medio 2030.

De Canadees beschikte in Zuid-Duitsland over een aflopende verbintenis. Het was een publiek geheim dat Real Madrid hem graag transfervrij had willen inlijven komende zomer.

Dat gaat dus niet door. Bayern heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om de back binnenboord te houden en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Davies gaat bij Bayern vijftien miljoen euro per jaar verdienen. Ook strijkt hij een flinke som tekengeld op.

Momenteel staat Davies aan de kant met een hamstringblessure. Deze kwetsuur liep hij op in het met 3-0 verloren Champions League-duel met Feyenoord vorige maand. Der Rekordmeister verwacht hem pas in maart terug op het veld.

De in Ghana geboren international van Canada werd in 2019 voor veertien miljoen euro overgenomen van Vancouver Whitecaps. In Beieren ontpopte hij zich tot één van de beste spelers ter wereld op zijn positie.

Zo speelde hij een belangrijke rol in het binnenhalen van de Treble in 2020 en werd hij al vijf keer kampioen van Duitsland. Tot dusver kwam hij 220 keer in actie namens Bayern. Twaalf keer vond hij zelf het net en 34 keer werd zijn pass gepromoveerd tot treffer.

Maandag maakte de Duitse topclub bekend dat ook het contract van Manuel Neuer verlengd gaat worden. De 38-jarige doelman zet zijn handtekening onder een contract tot medio 2026.