Almere City FC heeft eerste punt van dit Eredivisie-seizoen te pakken dankzij gelijkspel tegen FC Groningen

Almere City FC heeft het eerste punt van dit Eredivisie-seizoen te pakken. In eigen huis speelde de ploeg van trainer Hedwiges Maduro met 1-1 gelijk tegen FC Groningen. Baptiste Guillaume opende de score, waarna het via Leandro Bacuna weer gelijk werd. Almere bezet voorlopig de zestiende plek, Groningen blijft derde.

Almere moest het stellen zonder Stije Resink, die deze week een transfer naar nota bene Groningen maakte. Wel had Maduro weer de beschikking over de van een schorsing teruggekeerde Ricardo Visus en Guillaume. Bij Groningen geen wijzingen in de basiself: Resink zat nog niet bij de selectie.

Het nog puntloze Almere begon prima aan deze eerste officiële ontmoeting ooit met Groningen. In de zevende minuut was Guillaume al dicht bij de 1-0, maar zijn inzet van dichtbij ging via verdediger Finn Stam over.

Een minuut later was het alsnog raak voor de Flevolanders. Thomas Robinet legde de bal terug, waarna Guillaume in de korte hoek raakschoot: 1-0. De eerste treffer van de Belg voor Almere.

Groningen was het behoorlijk kwijt en zag Almere via Kornelius Hansen (schot geblokt) en Vasilios Zagaritis (redding Etienne Vaessen) dicht bij de 2-0 komen. De bezoekers kwamen in de eerste helft niet verder dan een poging van afstand van Tika de Jonge, die ruim over ging.

Vlak na rust was het plotseling bijna 1-1: Romano Postema kopte een voorzet van Bacuna op de paal. Langzaam kwamen de bezoekers wat beter in de wedstrijd, en halverwege de tweede helft viel alsnog de gelijkmaker.

Marvin Peersman gaf een hoge bal van achteruit, en die werd van dichtbij binnengekopt door Bacuna. Daarmee was de rechtsback dit Eredivisie-seizoen alweer bij vier goals betrokken.

In de slotfase ging met name Groningen nog op zoek naar de drie punten, in de hoop de koppositie weer over te nemen van AZ. Tot grote mogelijkheden leidde dat niet. Almere koesterde het eerste punt van dit seizoen.