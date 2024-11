Alireza Jahanbakhsh (31) is mogelijk op zeer korte termijn weer te bewonderen op de Eredivisie-velden. De Iraanse aanvaller, die een verleden heeft bij Feyenoord, AZ en NEC, is met sc Heerenveen in gesprek over een dienstverband bij de Friese club, zo laat Ferry de Haan weten aan Omrop Fryslân.

De algemeen directeur van Heerenveen bevestigt dat er contact is tussen beide partijen. "Hij heeft bepaalde kwaliteiten die we op dit moment missen in onze selectie. Hij heeft diepgang in zijn spel en heeft natuurlijk de nodige internationale ervaring."

De Haan prijst zich gelukkig met de kans op de handtekening van Jahanbakhsh. "Normaal gesproken zijn dit soort jongens voor ons niet haalbaar, maar hij heeft op dit moment geen club."

Vorig seizoen verdedigde Jahanbakhsh nog de kleuren van Feyenoord, waar hij voornamelijk tweede viool speelde. De buitenspeler kwam nog tot 23 optredens, maar in slechts vier daarvan verscheen hij aan de aftrap. Het leverde één treffer en twee assists op.

Eerder speelde Jahanbakhsh in Nederland voor AZ en NEC. Laatstgenoemde club pikte hem in 2013 op in zijn vaderland.

Buiten de Eredivisie voegde Jahanbakhsh in 2018 Brighton & Hove Albion toe aan zijn spelerspaspoort. The Seagulls betaalden een bedrag van rond de 22,5 miljoen euro om de Eredivisie-topscorer van dat moment over te nemen.

Jean-Paul Boëtius

Ook Jean-Paul Boëtius tekent overigens mogelijk een contract in het Abe Lenstra Stadion. De van kanker herstelde vleugelflitser is momenteel op proef bij Heerenveen. Robin van Persie beschikt in zijn huidige selectie over vier buitenspelers: Jacob Trenskow, Ilias Sebaoui, Danilo Al-Saed en Ché Nunnely. Afgelopen weekend experimenteerde de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal bovendien met aanvallende middenvelder Levi Smans op de flank.