Ali Boussaboun ziet ideale opvolger van Arne Slot in Nederland: ‘Waarom niet?’

Maandag, 22 mei 2023 om 17:50 • Wessel Antes • Laatste update: 17:57

Ali Boussaboun ziet in Dick Schreuder een goede opvolger van Arne Slot bij Feyenoord, zo zegt de voormalig prof te gast in de FC Rijnmond Podcast. Nu de geruchten gaan dat Tottenham Hotspur een formeel bod gaat uitbrengen op de 44-jarige oefenmeester, kan het speculeren over een opvolger beginnen. Waar Jeroen Grueter van de NOS met Ange Postecoglou een buitenlandse trainer opteerde, zou Boussaboun met de trainer van PEC Zwolle gewoon voor een Nederlander gaan. “Hij heeft fantastisch voetbal laten zien met PEC.”

Harry van der Laan zou altijd voor de clubloze Peter Bosz gaan, terwijl AZ-trainer Pascal Jansen volgens clubwatcher Dennis Kranenburg op een shortlist bij Feyenoord staat. Boussaboun noemt een andere optie. “Mijn keuze zal meerdere mensen misschien verbazen: Dick Schreuder. Als je puur kijkt naar de manier van voetballen. Dominant, aanvallend, hij is iemand met potentie die nog kan groeien, dus waarom niet? Hij heeft fantastisch voetbal laten zien met PEC!” De 51-jarige Schreuder ligt bij de Blauwvingers nog tot medio 2025 vast. Middenvelder Thomas van den Belt maakt komende zomer in ieder geval de stap van Zwolle naar De Kuip.

Opvallend genoeg gooit presentator Bart Nolles ook de naam van Alfred Schreuder op. Ook dat vindt Boussaboun geen vreemde optie. “Zijn broer zou ook wel iemand zijn. Ook oud-Feyenoord hè?” Schreuder zit sinds januari van dit jaar zonder club, toen hij op pijnlijke wijze zijn congé kreeg bij Ajax. Boussaboun ziet zelfs binnen Rotterdam een optie voor Feyenoord met Sparta-trainer Maurice Steijn. “Zou hij niet een opvolger kunnen zijn voor Arne? Heeft hij ons nog steeds niet overtuigd van zijn trainerskwaliteiten? Zesde worden met Sparta. Ik denk dat dat net zo’n knappe prestatie is als met Feyenoord kampioen worden. Al helemaal als je gaat kijken dat Sparta vorig seizoen maar net degradatie heeft ontlopen.”

In de NOS Voetbalpodcast kwam journalist Grueter maandagmiddag met de naam van Celtic-trainer Postecoglou op de proppen. “Hij heeft fantastisch werk verricht en speelt eigenlijk voetbal in de geest van Arne Slot. Wat mij betreft is hij de meest logische vervanger. Hij heeft daar twee jaar fantastisch werk afgeleverd en is misschien ook toe aan een volgende stap. Dit (Feyenoord, red.) kan ook een mooie tussenstap zijn hoor. Hij heeft ook gewoon jaren met plezier in Japan gewerkt. Het is iemand die goed met verschillende culturen kan omgaan, dus wat dat betreft zou hij zonder meer een goede klik hebben met al die buitenlandse spelers bij Feyenoord.” Postecoglou beschikt bij Celtic over een aflopend contract.