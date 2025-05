Algemeen Dagblad weet wat Erik ten Hag tegen Alex Kroes zei over opvolging Francesco Farioli bij Ajax

Erik ten Hag heeft de interesse van Ajax de afgelopen tijd serieus genomen. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Toch gaf de trainer de voorkeur aan een dienstverband in de top van de Bundesliga: bij Bayer Leverkusen.

Eerder op zaterdag meldde het AD al dat Ten Hag op een haar na rond is met Leverkusen, waar hij de naar Real Madrid vertrekkende Xabi Alonso moet opvolgen. Alleen de laatste formaliteiten staan nog tussen hem en een definitieve aanstelling.

Daarmee keert Ten Hag terug naar Duitsland. Tussen 2013 en 2015 was hij werkzaam bij Bayern München II, het beloftenelftal van de Duitse recordkampioen.

Ten Hag stond de afgelopen tijd ook in de belangstelling van Ajax, als opvolger van Francesco Farioli. “Ik heb gevraagd of hij een kopje koffie met mij wil drinken, zijn antwoord laat ik even in het midden”, liet Kroes maandag weten in gesprek met ESPN.

Het AD weet nu wat Ten Hag min of meer gezegd heeft tegen Kroes. Volgens de krant zei de Tukker niet meteen ‘nee’, maar gaf hij ook aan de voorkeur te geven aan werken in een Europese topcompetitie. Op dat moment had Ten Hag al een aantal ‘uitgebreide, zeer gedetailleerde gesprekken’ met Leverkusen gevoerd, schrijft de krant.

Daarnaast zou het voor Ten Hag belangrijk zijn om te werken bij een stabiele club. Ajax is dat op dit moment niet echt, gezien het feit dat de hele technische staf moet worden vervangen, een flink aantal spelers moet of gaat vertrekken en er niet veel geld is voor versterkingen.

Bij Leverkusen zijn er veel meer mogelijkheden. De club is financieel zeer gezond en presteert de afgelopen jaren uitstekend in de Bundesliga. Verwacht wordt dat Ten Hag komende week wordt gepresenteerd bij zijn nieuwe club. Ajax vervolgt ondertussen de zoektocht naar een nieuwe trainer.