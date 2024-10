Algemeen Dagblad onthult: ‘Reiziger voelde zich gekleineerd door Ajax’

Michael Reiziger was ervan overtuigd dat hij in 2023 het stokje zou overnemen van Alfred Schreuder als trainer van Ajax. Tot zijn verbazing koos de Amsterdamse clubleiding echter voor John Heitinga, terwijl Reiziger in eerste instantie werd beloofd dat hij samen met Heitinga de verantwoordelijkheid zou krijgen. Dat viel hem rauw op zijn dak, zo onthult het Algemeen Dagblad.

Op 27 januari 2023, een dag na het ontslag van Schreuder, is Reiziger klaar om als interim-coach het stokje over te nemen. “Dat loopt iets anders als staf en selectie zich verzamelen”, opent het AD. “Technisch manager Gerry Hamstra vertelt dat Reiziger én Jong Ajax-coach Heitinga als interim-duo na zeven duels zonder zege de boel vlot moeten trekken. Samen dus.”

Klaas-Jan Huntelaar, de andere technisch manager bij Ajax, besloot het echter over een andere boeg te gooien. “Hij riep Heitinga naar de gang. Als ze terugkeren, deelt de oud-spits begeleiders en spelers mee dat Heitinga voorlopig eindverantwoordelijk is.”

Het AD schrijft vervolgens dat Reiziger logischerwijs enorm teleurgesteld was door de gang van zaken. “Reiziger kan wel door de grond zakken. Niet hij, niet samen, maar Heitinga alleen. Hij voelt zich gekleineerd.”

“Heitinga bivakkeerde onderin de eerste divisie met Jong Ajax. Reiziger was zelf de eerste die een beloftenploeg kampioen maakte in de eerste divisie. Vervolgens was hij drie jaar assistent van Erik ten Hag en kende de groep. Maar met Heitinga kiest Ajax juist voor een frisse wind, hoort hij later.”

Een flink teleurgestelde Reiziger deelt zijn gevoelens vervolgens ook tijdens een gesprek met Heitinga. Later, wanneer het clubbelang toch weer in hem naar boven komt, gaat zijn woede liggen. “We gaan samen volle bak proberen het weer op de rit te krijgen”, zo vertelde hij Heitinga.

Inmiddels zit Reiziger aardig op zijn plek bij Jong Oranje. Met een hechte en uiterst getalenteerde groep is hij op weg naar een primeur. Wanneer hij maandag wint van Zweden wordt hij de eerste bondscoach bij Jong Oranje met een foutloze kwalificatiereeks.