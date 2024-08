Alfons Sampsted op weg naar Engeland; FC Twente wil vervanger uit Eredivisie

FC Twente gaat op korte termijn op zoek naar een nieuwe rechtsback. Volgens Tubantia staat Alfons Sampsted (26) op het punt om een contract te tekenen bij Birmingham City in de League One. De IJslandse vleugelverdediger maakt zaterdag al geen deel meer uit van de wedstrijdselectie van Twente.

Vrijdag ontbrak Sampsted al op de training van de Tukkers, die om 18:45 uur aantreden tegen NEC in Nijmegen. De rechtspoot is al in Birmingham, daar de verwachting is dat Twente en de Engelse club snel een akkoord bereiken.

Sampsted ligt in Enschede nog tot medio 2026 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2,3 miljoen euro. Twente nam Sampsted in januari 2023 nog transfervrij over van het Noorse FK Bodø/Glimt.

Bij Twente slaagde Sampsted er niet in om uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler. Na zijn komst fungeerde hij voornamelijk als back-up achter Joshua Brenet. Afgelopen dinsdag moest hij tegen Red Bull Salzburg (2-1 nederlaag) collega Youri Regeer voor zich dulden.

Journalist Leon ten Voorde spreekt van een opvallende ontmoeting tussen NEC en Twente zaterdag. “FC Twente ziet Bart van Rooij graag als vervanger naar Enschede komen. Het pikante is dat de Tukkers zaterdagavond spelen tegen de club van Van Rooij, NEC. Van Rooij heeft nog een eenjarig contract.”

Sampsted speelde in totaal 44 officiële wedstrijden in dienst van Twente. Daarin was de 21-voudig international van Ijsland goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Zijn mogelijke opvolger heeft een stuk meer ervaring op de Nederlandse velden.

De 23-jarige Van Rooij is namelijk al jarenlang een vaste kracht bij NEC. Inmiddels staat de teller op 168 officiële wedstrijden in Nijmeegse dienst, waarin Van Rooij goed was voor 7 doelpunten en 14 assists. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2 miljoen euro.

