Alexis Sánchez levert flink salaris in en keert terug op bekend terrein

Zaterdag, 26 augustus 2023 om 14:53 • Bart DHanis • Laatste update: 14:56

Alexis Sánchez is na één seizoen afwezigheid terug bij Internazionale, zo meldt de Italiaanse club via de officiële kanalen. De Chileense aanvaller verruilde Inter vorig seizoen voor een avontuur bij Olympique Marseille, waar hij na een jaar dus alweer vertrekt. In zijn vorige termijn in Milaan kwam hij tot 109 optredens, waarin hij 20 doelpunten maakte en 23 assists gaf. Naar verluidt moet de Chileen flink salaris inleveren om de overstap te maken.

Sánchez wordt bij Marseille opgevolgd door Joaquín Correa, die dezelfde weg andersom bewandelt. De Argentijn werd afgelopen zomer door Inter voor bijna dertig miljoen euro overgenomen van Lazio, maar wist nooit echt te imponeren in het Giuseppe Meazza Stadion. Marseille huurt Correa in eerste instantie voor twee miljoen euro, waarna de club hem voor tien miljoen euro definitief kan overnemen. Wanneer Les Olympiens zich kwalificeren voor de Champions League, wordt de optie tot koop verplicht gesteld. Ook aanvaller Marko Arnautovic tekende al bij de ploeg van trainer Simone Inzaghi.

De 153-voudig international van Chili kon ook verkassen naar Saoedi-Arabië, maar heeft dus gekozen voor een terugkeer naar Inter. Daar gaat de 1,69 meter lange aanvaller weer samenspelen met Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Naar verluidt gaat hij echter flink minder verdienen dan in zijn eerste periode bij de Milanezen. Waar hij toentertijd namelijk jaarlijks zeven miljoen euro verdiende, gaat de Chileen nu 'slechts' 2,8 miljoen euro opstrijken. Sánchez wordt na Juan Cuadrado en Marcus Thuram de volgende transfervrije aanwinst van i Nerazzurri.

Sánchez heeft het in Zuid-Frankrijk helemaal niet onverdienstelijk gedaan. De inmiddels 34-jarige vleugelaanvaller kwam afgelopen voetbaljaargang 44 keer in actie voor Marseille. Hij wist in deze optredens achttien keer het net te vinden en was daarnaast ook goed voor drie assists. Twee doelpunten maakte hij in de groepsfase van de Champions League.

De hoogtepunten uit zijn loopbaan beleefde Sánchez echter bij FC Barcelona en Arsenal. In Catalonië werd hij kampioen van Spanje en bij Arsenal legde hij tweemaal beslag op de FA Cup. Na zijn succesperiode bij the Gunners verkaste hij in 2018 naar Manchester United. Zijn periode op Old Trafford draaide niet uit op een succes: hij kwam slechts 45 keer in actie voor United en maakte 9 doelpunten voordat hij 2 jaar later naar Inter vertrok.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.