Alexis Sánchez heeft bijzonder veel pech en laat matig Atalanta ontsnappen met gelijkspel

Atalanta heeft zaterdag duur puntenverlies geleden in de Serie A. De succesformatie van trainer Gian Piero Gasperini kwam op bezoek bij Udinese goed weg met een gelijkspel: 0-0. Atalanta laat na om in punten gelijk te komen met koploper Napoli. Udinese staat op een veilige negende plaats.

Bijzonderheden:

In de eerste helft waren de grootste kansen veruit voor Udinese. Zo schoot Florian Thauvin in kansrijke positie naast en had Atalanta-goalie Marco Carnesecchi een knappe reflex nodig om Jaka Bijol van scoren te houden.

Het was een klein wonder dat Udinese op slag van rust niet op voorsprong kwam. Een voorzet van Hassane Kamara belandde op het hoofd van Alexis Sánchez, die in eerste instantie de paal trof. De Chileen kreeg een herkansing in de rebound, maar schoot keihard tegen de lat. De derde en laatste kans was voor Sandi Lovric, wiens kopbal op de doellijn gekeerd werd.

Ook na rust wist het Atalanta van aanvoerder Marten de Roon bijzonder weinig klaar te spelen in aanvallend opzicht. Udinese bleef de gevaarlijkere ploeg, maar grote mogelijkheden bleven uit. Jurgen Ekkelenkamp deed overigens het laatste kwart mee bij Udinese.