Alex Kroes onthult live op tv exact waarom Devyne Rensch niet verlengt bij Ajax

Alex Kroes heeft maandagavond een inkijkje gegeven in de lopende onderhandelingen met Devyne Rensch. De Telegraaf meldde eerder op de dag dat de rechtsback van Ajax op hoofdlijnen een persoonlijk akkoord heeft bereikt met AS Roma, al had hij graag in Amsterdam willen blijven. De technisch directeur geeft tekst en uitleg.

De 21-jarige rechtsback van Ajax beschikt over een aflopend contract, dat hij eigenlijk had willen verlengen. Die deal is op het laatst afgeketst, waardoor nu een transfer naar Italië lonkt, al heeft Ajax daar het laatste woord over.

Ajax heeft het eerste bod van AS Roma, ter waarde van vijf miljoen euro, inmiddels afgewezen. Rensch is dus zelf wel al tot een akkoord gekomen met de Italiaanse club, waar hij tot medio 2029 kan tekenen.

Ajax staat nu voor een duivels dilemma: indien Rensch niet deze maand verkocht wordt, vertrekt hij in de zomer transfervrij naar Italië. Ook Napoli heeft nadrukkelijke belangstelling om de vleugelverdediger transfervrij in te lijven.

Er werd zelfs een akkoord bereikt tussen Rensch en Ajax. De rechtsback zou voor twee jaar bijtekenen met daarbij een gelimiteerde transfersom, zodat Ajax in de zomer van 2025 alsnog een bedrag aan hem zou kunnen verdienen. Uiteindelijk bleek het akkoord om belastingredenen toch niet haalbaar.

Te gast in het programma Rondo van Ziggo Sport legt Kroes uit hoe de onderhandelingen zijn verlopen. “Wij wilden graag verlengen, al sinds ik bij de club ben gekomen. Hij is wel in de situatie gekomen dat hij 150 wedstrijden in Ajax 1 achter zijn naam heeft. We speelden afgelopen weekend tegen RKC, en op een gegeven moment wil je ook een keer tegen Juventus, Barcelona of Real Madrid voetballen.”

“Daarnaast is er ook een nieuwe, financiële realiteit gekomen voor Ajax. Ik heb geprobeerd hem in die nieuwe realiteit te verlengen, maar dat is tot nu toe nog niet gelukt. Daar komen dus ook lagere salarissen bij kijken. Ajax had een Champions League-jasje aan in alle opzichten en nu moeten we dat jasje uitdoen”, besluit Kroes.