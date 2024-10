‘Alex Kroes kan Eredivisie-uitblinker voor 5 miljoen euro naar Ajax halen’

Ajax heeft nog altijd de optie om Youri Regeer terug te kopen van FC Twente, zo beweert journalist Leon ten Voorde van Tubantia. De recordkampioen kan Regeer voor 5 miljoen euro terug naar Amsterdam halen.

Ajax verkocht Regeer in de zomer van 2023 voor 900.000 euro aan Twente. De Amsterdamse club wilde de jeugdinternational nog niet volledig uit handen geven, waardoor een terugkoopoptie werd bedongen.

“Die geldt voor twee seizoenen”, zegt Ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand. “Ajax kan hem voor richting de 5 miljoen euro terugkopen.” Regeer ligt in Enschede nog tot medio 2027 vast. De terugkoopoptie van Ajax vervalt na dit seizoen.

Ten Voorde weet niet of Ajax van plan is om Regeer terug naar de Johan Cruijff ArenA te halen. “Bij Ajax weet je het nooit, en je weet ook niet hoe de ontwikkeling van Regeer verder gaat.”

Regeer stond in de jeugdopleiding van Ajax te boek als een groot talent, maar speelde uiteindelijk slechts acht wedstrijden in de hoofdmacht. In het bekerduel met Excelsior Maassluis (9-0 winst) maakte hij een doelpunt.

Sinds zijn transfer naar Twente speelde Regeer al 49 officiële duels namens de Europa League-deelnemer. Vaak als vleugelverdediger, soms op het middenveld. In Enschede staat de teller op twee doelpunten en vier assists.

Regeer is dit seizoen goed in vorm bij zowel Twente als Jong Oranje. Ajax-supporter Henk Spaan was onlangs lovend over de Haarlemmer in zijn column namens Het Parool. “Ik zag hem donderdag bij Jong Oranje en concludeerde: te snel van de hand gedaan door Ajax. De zoveelste.”