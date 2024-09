Alex Kroes: 'Hij stond op de lijst bij Ajax, is een jongen van de club'

Ajax heeft de mogelijkheid bekeken om Christian Eriksen terug te halen naar de Johan Cruijff ArenA. Dat heeft directeur voetbalzaken Alex Kroes bevestigd in gesprek met het clubkanaal. De Deense middenvelder bleek te duur.

Eriksen zit op een zijspoor bij Manchester United en komt nauwelijks voor in de plannen van Erik ten Hag. Een vertrek van de middenvelder, die nog een contract heeft tot volgend jaar zomer, was dan ook niet ondenkbaar.

Een van de clubs waarmee hij in verband werd gebracht was Ajax. Eriksen vertrok elf jaar geleden uit Amsterdam voor een avontuur bij Tottenham Hotspur, dat ruim veertien miljoen euro overmaakte voor zijn diensten.

"Eriksen stond absoluut op de lijst, een long list", aldus Kroes in gesprek met Ajax TV. "Christian is een jongen van de club, brengt veel ervaring en routine met zich mee en is een goede voetballer."

De komst van de middenvelder bleek niet haalbaar voor Ajax. "Uiteindelijk hebben we door allerlei omstandigheden niet de ruimte kunnen vinden om hem aan te trekken", vertelt Kroes. "Wie weet ooit."

Twee jaar geleden trainde Eriksen nog kortstondig mee bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden. Op de laatste dag van de winterwindow maakte hij de overstap naar Brentford, waar hij onderdeel werd van een Deense enclave.

Eriksen kwam in dienst van Ajax tot 163 officiële wedstrijden in alle competities. Daarin was hij 32 keer trefzeker en 65 keer aangever. Drie keer werd hij kampioen van de Eredivisie met Ajax.