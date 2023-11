Alex Kroes bevestigt rol in oplichtingszaak van noodlijdende Belgische club

Maandag, 27 november 2023 om 12:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:35

Alex Kroes speelde eerder dit jaar een aanzienlijke rol in het overnamedebacle rond KV Kortrijk. De aanstaande algemeen directeur van Ajax bracht de Belgische club via een intermediair in contact met Maciek en Mikhai Kaminski, die lang de nieuwe eigenaars van Kortrijk leken te gaan worden. De Kaminski's betaalden echter geen stuiver, waardoor de overname in het water viel. Kroes bevestigt zijn betrokkenheid tegenover journalisten Bjorn Thimister en Jesper Langbroek, maar onthoudt zich voorlopig van verder commentaar.

In juni leek het allemaal nog rozengeur en maneschijn in Kortrijk. Eigenaar Vincent Tan bevestigde de overname van de Kaminski Group, die zo'n vijftien miljoen euro zouden betalen voor het grootaandeelhouderschap. De Kaminski's belegden kort daarop zelfs een persconferentie, waarin ze hun sportieve ambities met de club uitspraken. De betaling bleef echter uit.

Daardoor zwaait Tan nog altijd de scepter in het Guldensporenstadion. Nu blijkt dat ook Kroes zijn aandeel heeft gehad in het geheel. Kroes bracht de Kaminski's in contact met Kortrijk via zijn zakenrelatie Yiotis Panayiotou, Die vertegenwoordigde de Kaminski's toen ze zochten naar een Europese voetbalclub om in te investeren.

Panayiotou, die Kroes in zijn Go Ahead Eagles-tijd benaderd had of die club ook te koop was, vroeg de aanstaande Ajax-baas of hij nog een profclub for sale kende. Kroes wees op Kortrijk, waarvan hij de verkoopplannen kende via een andere kennis, Ken Choo. Panayiotou introduceerde de Kaminski's aan Choo, die de dagelijkse leiding heeft bij Kortrijk. Vlak daarna kwam Panayiotou achter de ware aard van zijn cliënten.

Een vos verliest wel zijn haren

Ze haalden dezelfde streek namelijk ook uit bij het Griekse Panetolikos. Ook die club ging akkoord met een overname, maar zag nooit een rooie cent terug. "Op het moment dat we doorhadden dat het fout zat, hadden Alex en ik de Kaminski’s al bij Kortrijk geïntroduceerd", vertelt Panayiotou aan Thimister en Langbroek. "Wij gingen ervan uit dat ze betrouwbaar waren."

"Ja, wij hebben die mensen aangebracht", bevestigt de voetbalmakelaar ook Kroes' betrokkenheid. "Maar we dachten dat alles goed was, omdat meerdere advocaten en clubs ze gecheckt hadden. Daarna bleek alles één grote leugen. Ik heb maanden van mijn tijd verloren en nooit een cent betaald gekregen, omdat de deals niet doorgingen."

Kroes bevestigt ook zelf zijn aandeel in de zaak. Inhoudelijk wil hij er echter niet verder niet op ingaan. Dat komt omdat hij met Ajax heeft afgesproken niet in de media te verschijnen tot zijn formele aanstelling. Die geschiedt op 15 maart 2024.