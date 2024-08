Alex Kroes benaderde routinier voor zomerse terugkeer naar Ajax

Technisch directeur Alex Kroes heeft gekeken naar de mogelijkheid om Joël Veltman terug te halen naar Ajax, zo vertelt de 32-jarige verdediger in gesprek met Viaplay. De 28-voudig international van Oranje voelt zich echter thuis in Engeland.

Veltman krijgt de vraag of hij deze zomer is benaderd door Ajax. “Ja, dat is een hele goede vraag. Er is zeker contact geweest, maar dat is niet concreet geworden.” Veltman ligt nog een jaar vast bij Brighton & Hove Albion.

“Dat contact is er altijd geweest, want ik heb daar zeventien of achttien jaar gespeeld, dus dat is wel mooi”, gaat Veltman verder. “Tot op heden zit ik hier ook gewoon op mijn plekje. Ik ben hartstikke blij hier.”

Veltman krijgt de vraag met wie hij contact heeft gehad. “Mijn zaakwaarnemer heeft een beetje met Alex Kroes gebeld om te kijken wat de mogelijkheden waren. Daar is het volgens mij bij gebleven, zover ik weet.”

De routinier lijkt niet veel te voelen voor een vertrek uit Brighton. “Ik ben happy hier, dus dan kijken we volgende zomer wel weer wat er mogelijk is. Terugkomen is altijd een optie. De vraag is alleen wanneer en hoe.”

Veltman kijkt positief naar de ontwikkelingen bij Ajax. “De club zit nog in een moeilijke fase na wat er allemaal is gebeurd in die twee jaar. Daar moeten ze nog steeds een beetje van bijkomen, maar het gaat allemaal omhoog. We kunnen er vanuit gaan dat Ajax weer Europa League gaat spelen, dus dat is ook weer mooi voor het financiële plaatje. Europese wedstrijden horen bij Ajax.”

Veltman genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Ajax en speelde tussen 2012 en 2020 in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. In totaal kwam hij tot 246 officiële duels, waarin de verdediger goed was voor 10 doelpunten en 15 assists.