Al-Nassr plaatst zich voor Champions League; Ronaldo en Mané scoren niet

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 22:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 23:04

Al-Nassr heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de Aziatische Champions League door in de laatste voorronde met 4-2 te winnen van Shabab Al-Ahli Dubai uit de Verenigde Arabische Emiraten. Cristiano Ronaldo en Sadio Mané stonden allebei in de basis, maar wisten geen doelpunten te maken. Onder meer Anderson Talisca en Marcelo Brozovic deden dat wel.

Bijzonderheden

Al-Nassr-trainer Luís Castro had basisplekken ingeruimd voor Ronaldo, Mané, Brozovic en Talisca. Laatstgenoemde wist al na tien minuten de score te openen op aangeven van Brozovic. De ploeg uit Saudi-Arabië kon niet lang genieten van de voorsprong, want al snel maakte Shabab gelijk. Direct na rust kwam die ploeg zelfs op voorsprong. Doelpunten bleven daarna lang uit, maar in de slotfase wist Al-Nassr orde op zaken te stellen. Door een goal vlak voor het einde van reguliere speeltijd en twee goals in de blessuretijd wist de formatie de overwinning binnen te slepen.

Al-Nassr - Shabab Al-Ahli Dubai 4-2

11' 1-0 Anderson Talisca (assist: Marcelo Brozovic)

17' 1-1 Yahya Alghassani (assist: Munas Dabbur)

46' 1-2 Yahya Alghassani (assist: Munas Dabbur)

88' 2-2 Sultan Al-Ghannam (assist: Aiman Ahmed)

90+4' 3-2 Anderson Talisca (assist: Aiman Ahmed)

90+6' 4-2 Marcelo Brozovic (Cristiano Ronaldo)