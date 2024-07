Al Nasr zorgt voor verbijstering bij Feyenoord-fans: ‘Dit is echt schaamteloos!’

Het Al Nasr van hoofdtrainer Alfred Schreuder heeft opzien gebaard met de presentatie van de 33-jarige Ali Mabkhout. De club uit Dubai heeft hetzelfde concept gebruikt als dat Feyenoord had bedacht bij de aankondiging van de transfer van de Argentijnse spits Julián Carranza.

Eind juni maakte Feyenoord de komst van Carranza wereldkundig via de eigen clubkanalen. De transfer van de mogelijke opvolger van Santiago Gimenez hing al een tijdje in de lucht, en dus had het mediateam van de Stadionclub alle tijd om een fraai filmpje te bedenken om Carranza welkom te heten.

“In de video wordt als eerst het gezicht van Carranza gescand, waarna hij onder meer zijn positie en voorkeursbeen selecteert. De aanvaller pakt vervolgens het clublogo van Feyenoord op.

Het filmpje heeft blijkbaar als inspiratie gediend voor Al Nasr, want voor de presentatie van de ervaren spits Mabkhout heeft de club uit Dubai precies hetzelfde concept gebruikt als van de Rotterdammers.

Jesper Maes, die werkzaam is binnen het mediateam van Feyenoord, reageert met een knipoog op het presentatiefilmpje van Mabkhout bij Al Nasr. “Ze vonden ons concept daar in ieder geval leuk!”, schrijft hij met de clubkleuren van Feyenoord en een emoji van het copyrightteken.

Supporters van Feyenoord spreken echter hun verbazing uit: “Nah, dit moet eigenlijk niet kunnen man, wtf”, schrijft een fan op X, terwijl een ander reageert: “Schaamteloos hoe ze dit hebben gejat van Feyenoord.”

It's a match ?? Welcome to Feyenoord, Julián Carranza! ???? pic.twitter.com/2QQlyYsU1z — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) June 30, 2024

