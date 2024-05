‘Al-Hilal wil nooit eerder vertoonde operatie uitvoeren met bombastisch effect’

Al-Hilal heeft zijn zinnen gezet op de komst van Rafael Leão, zo beweert O Jogo. De Portugese sportkrant schrijft donderdagochtend dat de vader van de aanvaller op korte termijn afreist naar Saudi-Arabië om een transfer te bespreken.

Voor het kapitaalkrachtige Al-Hilal lijkt niets ondenkbaar. Leão, die sinds zijn contractverlenging bij AC Milan vorig jaar zomer over een ontsnappingsclausule beschikt van 175 miljoen euro, wordt gezien als de man die de markt kan laten barsten in 2024/25.

De aanvaller, een van de blikvangers van Portugal tijdens het komende EK, wordt gezien als een doelwit voor menig Europese grootmacht. Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft naar verluidt al contact gehad met Real Madrid en FC Barcelona en kan binnenkort afreizen naar Saudi-Arabië.

Leão wordt gezien als speler die de groei en bekendheid van de Saudische competitie een nieuwe upgrade moet geven. In de Saudi Professional League kan hij met Cristiano Ronaldo een andere ster en gewaardeerde landgenoot treffen.

O Jogo schrijft dat er onderhandelingen plaatsvinden die eind deze week vooruitgang kunnen boeken. De vader van Leão, António Leão, neemt de operatie naar verluidt over met medeweten van zijn zoon.

Mário Rui, een Portugese tussenpersoon met een behoorlijke macht binnen het Saudische voetbal, wordt gezien als de man die de deal kan vlot trekken. Hij speelde eerder een belangrijke rol bij de transfers van Neymar en Otávio.

Een andere belangrijke spil in het verhaal is Jorge Jesus. De trainer van Al-Hilal was verantwoordelijk voor het debuut van Leão bij Sporting Portugal. Na tien jaar in de jeugdopleiding te hebben gebivakkeerd debuteerde hij in 2018 in de hoofdmacht van de Portugese topclub.

De komst van Leão moet ervoor zorgen dat Al-Hilal tot ongekende hoogtes stijgt in Saudi-Arabië en daarbuiten. Zo heeft de club ingezet op het winnen van het WK voor clubteams in 2025. Al-Hilal is de regerend landskampioen. De club heeft een voorsprong van twaalf punten op het Al-Nassr van Ronaldo.

O Jogo spreekt van een 'nooit eerder uitgevoerde operatie' die een 'bombastisch effect' moet bewerkstelligen vanwege het bedrag, het salaris en de mogelijkheid om een relatief jonge speler aan te trekken voor een competitie als die in Saudi-Arabië.

Het is niet de verwachting dat Al-Hilal aan de clausule van 175 miljoen euro gaat voldoen, maar rekening wordt gehouden met een eerste bod van minimaal 100 miljoen euro. Leão staat nog tot medio 2028 onder contract bij AC Milan.

